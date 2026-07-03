Un hombre mató a quemarropa a su cuñada tras una discusión en Santiago del Estero y quedó detenido

Un hombre, identificado como M. T., fue detenido este jueves, luego de que intentara darse a la fuga después de asesinar de un disparo a su cuñada, Patricia Ibáñez , de 43 años. El femicidio se cometió en la vivienda de la víctima, ubicada en la localidad Kilómetro 88, en el departamento Loreto de Santiago del Estero .

Todo ocurrió alrededor de las 11 de la mañana en una vivienda ubicada a la vera de la Ruta Provincial N° 6. En ese momento, la mujer se encontraba en el patio de su casa cuando mantuvo una discusión con su cuñado, quien extrajo una escopeta y le disparó a quemarropa .

Pese a la gravedad de la herida, la víctima logró ingresar a su domicilio. Allí, se desplomó y perdió la vida frente a su hija de 27 años . Aunque la joven alertó a su abuela y solicitó asistencia médica, los servicios de emergencia confirmaron la muerte en el lugar.

Según la información suministrada por la Unidad Fiscal de Género de Capital, la secuencia se inició con un cruce de palabras entre la víctima y el señalado agresor. Tras el disparo, el acusado huyó hacia una zona de monte con el arma utilizada.

A raíz de esto, se desarrolló un intenso operativo policial encabezado por la Comisaría Comunitaria N° 27 de Loreto y el personal de otras dependencias, que lograron localizarlo y detenerlo en una vivienda de la zona horas después, de acuerdo con la información obtenida por El Litoral .

Desde el minuto cero, el caso es investigado bajo la calificación de femicidio . Actualmente, la Justicia de Santiago del Estero avanza en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer el contexto del crimen y definir la situación procesal del detenido.

De la misma manera, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia. Según relataron allegados, la mujer era conocida en la comunidad por su dedicación a sus hijos y su rutina diaria en labores domésticas. Asimismo, trascendió que dos de sus hijos residían en las provincias de Córdoba y Buenos Aires.

El pasado 25 de junio, Nora Borda , de 47 años, fue asesinada de múltiples puñaladas en su domicilio del barrio Aeroparque de Alto Comedero , provincia de Jujuy . Por el crimen, la Policía detuvo a su cuñado, identificado como R. C. , quien se encontraba residiendo en la misma vivienda junto a otros familiares.

El hecho ocurrió en la calle Teniente Vázquez al 800, donde la víctima vivía junto a su pareja, su hijo y el presunto agresor. Según la información recabada por Somos Jujuy , el ataque se produjo después de una conversación entre la víctima y el acusado.

En ese momento, el cuñado la habría atacado de manera imprevista. Fue así que le provocó una herida mortal en el cuello y otras lesiones que le causaron un shock hipovolémico . A pesar de esto, Borda logró pedir auxilio tras el ataque y fueron los propios familiares quienes lograron contener al agresor hasta la llegada de la Policía.

Cuando los equipos de emergencia arribaron al lugar, constataron la muerte de la mujer. Por su parte, el sospechoso, de 35 años, fue asistido en el Hospital Pablo Soria debido a lesiones autoinfligidas antes de quedar alojado en una dependencia policial.

Aunque la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar de la Circunscripción Judicial San Salvador de Jujuy inició las primeras actuaciones, la causa fue derivada a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas, bajo la dirección del fiscal Juan Sorbello , quien dispuso nuevas medidas para esclarecer la mecánica del hecho y determinar las responsabilidades penales.

En la escena del crimen intervino personal de Criminalística, encargado del relevamiento pericial y la recolección de evidencias, así como efectivos de la División Homicidios, quienes participaron en las primeras diligencias. El cuerpo de Borda fue trasladado a la Morgue del Ministerio Público de la Acusación, donde le realizarían la autopsia para aportar más datos a la investigación.

Fuente: Infobae