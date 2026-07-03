Detuvieron a un hombre por abuso sexual contra un joven con discapacidad en Corrientes

La ciudad de Bella Vista, ubicada en la provincia de Corrientes , enfrenta el impacto social y judicial tras la difusión de videos donde se muestra el abuso sexual de un joven con discapacidad en el predio de un club local . El hecho, ocurrido durante el último fin de semana en las instalaciones del Club San Vicente, expuso una situación de extrema vulnerabilidad y conmocionó a la comunidad.

De acuerdo con la investigación en curso, la agresión tuvo lugar en las primeras horas del domingo. Los registros audiovisuales obtenidos, que ya forman parte del expediente judicial, muestran a la víctima siendo sometida por un hombre, mientras otras personas presenciaban el episodio.

Tras el brutal episodio, se dispuso una evaluación médica para la víctima, la cual determinó que presenta un retraso madurativo severo . Esta condición dificulta que el joven pueda relatar con exactitud los hechos. La familia, en declaraciones públicas, manifestó que el joven comprende la gravedad de lo sucedido, pero no logra reconocer con claridad a los agresores .

En una de las grabaciones, dos sujetos observan desde el exterior del predio, sin intervenir ni solicitar ayuda. Estos materiales audiovisuales resultan clave para las autoridades, aunque aún no permitieron identificar con precisión los rostros de todos los involucrados.

El expediente, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Bella Vista, bajo la titularidad de Ramón Alfredo Muth, incluye dos videos que reflejan diferentes momentos del ataque. Uno de los registros muestra a un hombre que somete a la víctima, mientras otros individuos filman la escena.

Según el fiscal Muth, la investigación busca establecer cuántas personas participaron activamente y cuántas observaron sin intervenir. La situación generó un fuerte reclamo comunitario para que quienes hayan presenciado el ataque se presenten a declarar ante la justicia.

El caso provocó la reacción inmediata de las autoridades. El principal sospechoso fue localizado en su domicilio y quedó detenido, mientras se aguarda la formalización de la imputación. El fiscal remarcó el plazo con el que cuenta: “Tengo 72 horas para formalizar la imputación , donde se le va a leer la calificación legal, y las evidencias que tenemos en su contra. Luego se realizará la audiencia de coerción”.

La causa fue caratulada como “supuesto abuso sexual agravado” , una figura que contempla factores como la situación de discapacidad de la víctima y la presunta participación de varias personas. La calificación legal implica que, si se comprueba la responsabilidad de los implicados, podrían enfrentar penas significativamente más severas. En este caso, la presencia de registros audiovisuales en la causa podría constituir un elemento de prueba contundente.

La familia del joven pidió que cualquier persona con información útil se acerque a declarar, señalando que la colaboración ciudadana resulta indispensable para esclarecer el hecho y determinar la responsabilidad de cada implicado.

La víctima permaneció internada bajo observación médica tras el episodio y ya fue dada de alta. A pesar de ello, continúa en una situación de vulnerabilidad, tanto por las secuelas físicas como por el impacto emocional . La intervención de equipos psicológicos y sociales resulta fundamental para acompañar al joven y su entorno cercano en el proceso de recuperación.

El avance de la investigación depende ahora de los peritajes sobre los dispositivos electrónicos secuestrados, especialmente un teléfono celular desde el cual se habría registrado parte de la agresión. Además, las autoridades buscan determinar si los testigos pasivos incurrieron en alguna figura penal por omisión de auxilio.

Mientras tanto, la comunidad de Bella Vista aguarda definiciones judiciales y reclama justicia para la víctima, en un caso que expuso la fragilidad de quienes viven con algún tipo de discapacidad y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y denuncia.

Fuente: Infobae