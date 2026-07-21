Un geriátrico recreó las puertas de las casas de los pacientes con demencia y el resultado fue sorprendente

Hay recuerdos que desaparecen primero. Un nombre, una fecha, una voz. Y hay otros que resisten incluso cuando la memoria comienza a desvanecerse . Entre ellos, muchas veces, está la imagen de la puerta de la casa donde una persona vivió durante años . Ese detalle cotidiano, al que casi nadie presta atención mientras conserva intactos sus recuerdos, puede convertirse en un verdadero ancla cuando aparece la demencia .

Con esa idea como punto de partida, una residencia para adultos mayores de los Países Bajos puso en marcha una iniciativa que en los últimos días se volvió viral en las redes sociales y despertó miles de comentarios en todo el mundo.

La propuesta consiste en recrear con la mayor fidelidad posible las puertas de las antiguas viviendas de sus residentes: el mismo color, el número, el picaporte, los vitrales, las molduras e incluso pequeños detalles decorativos que formaron parte de su vida cotidiana durante décadas.

El objetivo no es simplemente embellecer un pasillo. La intención es ofrecerles una referencia familiar en un entorno completamente nuevo. Para una persona con demencia, mudarse a una residencia puede resultar una experiencia profundamente desorientadora. Habitaciones similares, pasillos idénticos y puertas iguales entre sí pueden aumentar la confusión y generar angustia , especialmente durante los primeros meses de adaptación.

En cambio, encontrarse con una puerta que se parece a la de la casa en la que vivieron gran parte de su vida puede marcar una diferencia. Muchos residentes logran identificar con mayor facilidad cuál es su habitación , disminuyen los episodios de desorientación y recuperan, aunque sea por un momento, la sensación de estar llegando a un lugar propio.

La iniciativa forma parte de un enfoque conocido como diseño centrado en la persona, que busca adaptar los espacios a las necesidades de quienes viven con deterioro cognitivo . También se apoya en los principios de la terapia de reminiscencia, una estrategia ampliamente utilizada en la atención de personas con demencia que intenta estimular recuerdos mediante objetos, fotografías, sonidos o elementos significativos de su historia personal.

El proyecto, conocido como True Doors , comenzó a difundirse en distintos centros especializados neerlandeses y llamó la atención de profesionales de la salud, arquitectos y especialistas en gerontología . Si bien no todas las residencias del país implementan este sistema, la experiencia abrió un debate sobre el papel que puede desempeñar el diseño de los espacios en la calidad de vida de las personas con enfermedades neurodegenerativas.

En las redes sociales, las imágenes de estas puertas despertaron una fuerte reacción . Miles de usuarios destacaron la sensibilidad de una idea que, lejos de recurrir a grandes avances tecnológicos, apuesta por algo mucho más sencillo: preservar aquello que resulta familiar. Muchos compartieron historias de padres o abuelos con demencia y coincidieron en que pequeños gestos como ese pueden cambiar por completo la experiencia de quienes atraviesan la enfermedad.

Aunque todavía hacen falta más estudios para medir su impacto a largo plazo, los primeros resultados observados por los equipos de cuidado son alentadores. Reducir la ansiedad, favorecer la autonomía y reforzar el sentido de pertenencia son algunos de los beneficios que mencionan quienes impulsan este tipo de iniciativas.

Fuente: TN