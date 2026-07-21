Un estudio determinó que quienes hacen la cama apenas se levantan tienen una ventaja en común

Muchas personas, al levantarse, suelen hacer la cama como primera actividad del día . Si bien puede parecer un gesto cotidiano relacionado únicamente con el orden, un estudio reveló una diferencia clave entre quienes mantienen este hábito y quienes la dejan desarmada durante todo el día.

Según una encuesta realizada por la National Sleep Foundation , de Estados Unidos, las personas que aseguraron hacer la cama todos los días tenían un 19% más de probabilidades de afirmar que dormían bien todas las noches en comparación con quienes no la ordenaban.

Si bien los resultados no demostraron que acomodar las sábanas produzca de por sí un mejor descanso, sí mostraron una asociación entre este hábito y una percepción más positiva de la calidad del sueño . En ese sentido, mantener el dormitorio ordenado puede ayudar a crear un entorno más agradable al momento de acostarse.

Además, la encuesta mostró que distintos aspectos del ambiente de la habitación son importantes para conseguir una buena noche de sueño. Entre ellos aparecen la comodidad del colchón, las almohadas y la ropa de cama .

Como si fuera poco, empezar el día realizando una tarea sencilla puede generar una sensación inmediata de orden y cumplimiento . De todas maneras, la evidencia acerca de los beneficios psicológicos de hacer la cama es limitada, por lo que no se puede afirmar que este hábito transforme a una persona en alguien más disciplinado o productivo.

Mantener el dormitorio cómodo y agradable contribuye a generar un entorno favorable para el descanso , más allá del momento exacto en el que se haga la cama. Este hábito forma parte de un conjunto más amplio de costumbres y no funciona como una solución aislada.

Así, aunque hacer la cama todas las mañanas no garantiza beneficios psicológicos, quienes mantienen esta costumbre comparten una ventaja concreta: de acuerdo con la encuesta, tienen más probabilidades de considerar que duermen bien por la noche .

Fuente: TN