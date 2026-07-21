Los buzones tradicionales en el frente de casa pasaron de moda: la alternativa más elegante y segura del 2026

Los buzones empotrados o integrados en pilares, muros y portones se consolidan como una de las principales tendencias en diseño de fachadas. Además de ofrecer una estética más moderna y minimalista, también brindan mayor seguridad para la correspondencia y requieren menos mantenimiento que los modelos metálicos tradicionales que durante décadas fueron un clásico en el frente de las viviendas.

Cada vez más arquitectos y diseñadores incorporan este tipo de soluciones en casas nuevas y también en remodelaciones, ya que permiten mantener una fachada limpia, uniforme y funcional sin renunciar a la practicidad.

Los clásicos buzones de chapa colocados sobre la pared o la reja siguen cumpliendo su función, pero presentan algunas desventajas frente a las nuevas alternativas.

Con el paso del tiempo suelen deteriorarse por la exposición constante al sol, la lluvia y la humedad . Además, al quedar 100% visibles desde la calle, muchas veces rompen con la estética de una fachada moderna.

A esto se suma que, en algunos casos, ofrecen menor protección para la correspondencia, ya que pueden ser manipulados con mayor facilidad o permitir que las cartas queden expuestas al agua si el cierre no es completamente hermético.

Los buzones empotrados son compartimentos que se integran de forma directa dentro de la pared , un pilar de ingreso o incluso el portón de la vivienda. Desde el exterior solo queda visible una abertura para depositar la correspondencia y, en algunos modelos, una pequeña puerta con cerradura para retirarla desde el interior del terreno.

Este diseño permite mantener una fachada mucho más prolija y discreta , al eliminar elementos sobresalientes que antes ocupaban espacio visual.

Además, existen modelos fabricados en acero inoxidable, aluminio, acero galvanizado y materiales compuestos preparados para soportar las condiciones climáticas durante muchos años.

Quienes eligen esta alternativa destacan varios beneficios respecto de los modelos convencionales:

En viviendas donde todavía se reciben documentación bancaria, notificaciones oficiales o paquetes pequeños, este tipo de solución aporta una protección adicional frente a posibles intentos de sustracción.

Fuente: TN