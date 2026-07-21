Tras cuatro días prófugo, recapturaron al sospechoso que se había fugado de una comisaría de El Calafate

Tras cuatro días de intensa búsqueda, la Policía de Santa Cruz recapturó a Nicolás Adrián Núñez Servín , quien se había escapado de la Comisaría Segunda de El Calafate durante la noche del jueves pasado. El sospechoso, de 31 años , está bajo prisión preventiva por una serie de robos y ahora se investiga si contó con ayuda durante la fuga.

Las autoridades informaron que la recaptura se produjo durante la tarde de este lunes, luego de una serie de allanamientos, rastrillajes y patrullajes en distintos barrios y accesos a la ciudad, que se mantuvo en alerta durante estos días.

Los agentes de la División de Investigaciones (DDI) local encontraron a Núñez Servín oculto en una vivienda deshabitada situada en una zona céntrica , cerca del Parque Belgrano. No ofreció resistencia al momento de la detención y volvió a quedar a disposición del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº1 de la localidad.

La fuga del detenido ocurrió la noche del jueves después de una indagatoria en el marco de causas por robos en distintos domicilios. El hombre permanecía alojado en una oficina de la Comisaría Segunda debido a la falta de espacios adecuados .

Aún no se sabe cómo escapó. Según La Opinión Austral , habría forzado una puerta para huir y salió corriendo de la dependencia. Las primeras hipótesis apuntan a que luego se movió por diferentes sectores de la ciudad y podría haber recibido ayuda para mantenerse oculto.

Lo concreto es que el hecho movilizó a El Calafate. Durante los cuatro días que estuvo prófugo, la Policía realizó más de diez allanamientos sin poder ubicarlo , lo que alimentó la sospecha de que cambiaba de escondite.

En paralelo, las fuerzas de seguridad emitieron alertas provinciales y reforzaron los controles en rutas y calles de la ciudad con la colaboración de la comunidad, a la que se pidió informar cualquier dato relevante. También se divulgaron imágenes con posibles cambios de apariencias del interno, con el fin de facilitar su identificación.

Finalmente, a Núñez Servín lo hallaron en una vivienda deshabitada que forma parte de un predio donde también existe una dependencia principal, ambas pertenecientes al Municipio de El Calafate .

De acuerdo al citado medio, la investigación por estas horas se concentra en determinar cómo fue posible la fuga y si existieron cómplices, tanto dentro como fuera de la dependencia policial. También se evalúan posibles responsabilidades administrativas por eventuales fallas en el sistema de custodia.

Además de ser acusado por robos, el detenido ahora también enfrenta una nueva imputación por el delito de evasión , que está contemplado en el Artículo 280 del Código Penal, el cual establece que “será reprimido con prisión de un mes a un año , el que hallándose legalmente detenido se evadiere por medio de violencia en las personas o fuerza en las cosas”.

La ley además determina penas de entre un mes y cuatro años de cárcel para “el que favoreciere la evasión de algún detenido o condenado , y si fuere funcionario público, sufrirá, además, inhabilitación absoluta por triple tiempo”.

“Si la evasión se produjere por negligencia de un funcionario público, éste será reprimido con multa de pesos argentinos mil a pesos argentinos quince mil ”, se agrega en la norma.

Fuente: Infobae