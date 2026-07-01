Un fuerte temblor se sintió en Córdoba en plena madrugada

Un fuerte temblor se sintió en la madrugada de este miércoles en la ciudad de Córdoba y alrededores. Pasada la 1.30, un movimiento de la tierra de magnitud 4.0 en la escala de Richter asustó a más de uno, especialmente por lo sucedido en los últimos días con los terremotos en Venezuela, aunque no provocó heridos ni se reportaron grandes daños materiales.

De acuerdo con los datos oficiales del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) , el epicentro se ubicó a 30 kilómetros al suroeste de Deán Funes, con una profundidad de 11 kilómetros.

En redes sociales distintos usuarios reportaron el sismo en distintos sectores de la capital, principalmente en edificios. Donde más fuerte se sintió fue en las localidades cercanas al epicentro, como Deán Funes y Soto. También se reportó en Villa de Soto, Capilla del Monte, Sierras Chicas y Punilla.

Usuarios de Carlos Paz, Jesús María, Alta Gracia, Villa del Rosario, La Calera y otras ciudades de la región también manifestaron haber percibido el movimiento.

El de anoche fue el segundo temblor que se registra en la provincia de Córdoba en apenas dos días. El anterior fue en la madrugada del martes 30 de junio, con epicentro en las sierras.

Ese sismo fue de 2.4 grados en la escala de Richter a las 3.30 de la mañana. El origen se situó 20 kilómetros al noroeste de Alta Gracia y 43 al sudoeste de Córdoba capital. Al igual que en el de esta madrugada, no se reportaron ni heridos ni daños materiales.

Fuente: Clarín