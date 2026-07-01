“Mamá, maté a una embarazada”: el cruel llamado con el que intentaron estafar a una jubilada en Comodoro Rivadavia

Una jubilada de Comodoro Rivadavia estuvo a punto de convertirse en una nueva víctima de una estafa telefónica , pero una simple pregunta dejó al descubierto la maniobra.

Todo comenzó con una llamada desde un número privado. Según relató a La Opinión Austral , un hombre, que se presentó como comisario de la Seccional Primera, intentó engañarla asegurándole que uno de sus hijos había provocado un accidente de tránsito en el que murió una mujer embarazada y que necesitaba dinero urgente para evitar problemas judiciales.

“Me habló llorando, con desesperación, diciendo que había tenido un accidente grave, que tenía toda la cara desfigurada y que había atropellado a una mujer embarazada y la había matado ”, recordó la jubilada.

A pesar del claro intento por generar caos y miedo, la víctima logró mantener la calma y a medida que el hombre seguía hablando notó que la voz no coincidía con la de ninguno de sus hijos ni nietos.

Fue entonces cuando decidió poner a prueba al estafador y le preguntó si era “Pedro”, un nombre inventado . El hombre evitó responder y volvió a insistir con el dinero. Esa reacción terminó de confirmar las sospechas.

Cuando la jubilada dijo que iría personalmente a la comisaría para averiguar qué había ocurrido, los delincuentes intentaron convencerla de que no fuera y buscaron distintas excusas para retenerla en la llamada.

Ella cortó la comunicación y, aunque después recibió nuevos intentos de contacto desde números ocultos, ya no volvió a atender.

Después del susto, la mujer decidió hacer público lo ocurrido para advertir a otros adultos mayores , uno de los sectores más vulnerables frente a este tipo de estafas.

Fuente: TN