Frío extremo en Argentina: hay alerta amarilla en el AMBA y se registró una sensación térmica de -16 grados en la Patagonia

La ola de frío polar que afecta a buena parte de la Argentina volvió a dejar este miércoles temperaturas extremas de norte a sur. Mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registra sensación térmica bajo cero durante las primeras horas del día, en la Patagonia hubo localidades donde el frío se sintió con una intensidad mucho mayor, con registros de -16 °C .

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por temperaturas extremas para amplias zonas del país, incluido el AMBA.

La advertencia también alcanza otros sectores de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, La Pampa, Mendoza, San Juan, La Rioja, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, entre otras jurisdicciones.

La alerta amarilla implica un efecto leve a moderado sobre la salud , aunque puede resultar peligrosa para grupos de riesgo, como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

En el AMBA, la combinación de bajas temperaturas y viento provocó que la sensación térmica descendiera por debajo de los 0 °C durante el amanecer, en una de las jornadas más frías del año. En La Plata el termómetro marcó -0.5° y en Morón la térmica bajó a -1.4° .

Las condiciones se mantendrán durante buena parte de la semana, con mínimas muy bajas y máximas que seguirán por debajo de los valores habituales para esta época.

En la Patagonia, el escenario fue aún más riguroso. En Bariloche , por ejemplo, a las 7 se registró una sensación térmica de -16,2 °C debido a la acción del viento, mientras que las temperaturas reales también permanecieron ampliamente bajo cero. La región continúa siendo la más afectada por la irrupción de la masa de aire polar.

El SMN recomienda evitar la exposición prolongada al frío, usar varias capas de ropa liviana, mantener una adecuada ventilación de los ambientes donde se utilizan sistemas de calefacción para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono y prestar especial atención a personas mayores, niños y quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Según los pronósticos oficiales, el ambiente muy frío persistirá durante los próximos días, con heladas generalizadas en gran parte del territorio nacional y condiciones propicias para que continúen registrándose temperaturas extremas durante las primeras horas de la mañana.

Fuente: Clarín