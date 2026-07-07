Un fuerte sismo volvió a golpear el Pasaje Drake y se sintió en las costas de Ushuaia

Un sismo de magnitud 5,9 se registró ayer por la noche en el Pasaje Drake, uno de los pasajes marítimos más peligrosos del mundo, ubicado a unos 303 kilómetros de Ushuaia .

El terremoto ocurrió en el Pasaje Drake, mismo punto donde en mayo del año pasado se dio un sismo de 7,6 en la escala de Richter y que generó intentos daños en Chile y alertas de tsunamis en la región de Magallanes.

Sin embargo, en esta ocasión casi no se sintió en las costas.

El movimiento telúrico ocurrió el lunes 6 de julio a las 22:26 (hora argentina), con una profundidad de 10 kilómetros, una característica que suele favorecer que el temblor sea percibido con mayor intensidad. SIn embargo, en este caso la distancia respecto de la ciudad redujo sus efectos.

De acuerdo al reporte de medios locales, los habitantes de barrios cercanos a la costa de Ushuaia relataron haber sentido una breve vibración de aproximadamente dos segundos , especialmente en la zona de las rotondas de las Banderas, el CADIC y sobre la avenida Hipólito Yrigoyen.

Desde la Municipalidad de Ushuaia llevaron tranquilidad a la población y aseguraron que no existe ningún tipo de alerta para la ciudad. Además, indicaron que el fenómeno ocurrió a una distancia considerable y no representa peligro para la comunidad.

La Dirección de Defensa Civil informó que el sismo no tuvo impacto sobre la zona sur de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. El organismo mantiene un monitoreo permanente junto con la Estación Astronómica Río Grande (EARG) para seguir la evolución de la actividad sísmica.

Las autoridades también solicitaron a los vecinos informarse únicamente a través de los canales oficiales para evitar la difusión de versiones falsas o información no verificada y recordaron que, ante cualquier emergencia, permanecen habilitadas las líneas 103 y 911.

El Pasaje Drake forma parte del límite entre la placa Sudamericana y la placa Scotia, una región de intensa actividad tectónica donde los movimientos sísmicos son relativamente frecuentes.

La principal estructura geológica de la zona es la falla Fagnano-Magallanes, un límite transformante que atraviesa la Isla Grande de Tierra del Fuego de oeste a este, pasa por el lago Fagnano y continúa hacia el Pasaje Drake a través del Arco de Scotia Norte.

Fuente: Clarín