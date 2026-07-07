Hallan a una mujer de 83 años asesinada a golpes debajo de su casa en Córdoba: siguen la pista de un asesino que “se aprovechó de su confianza”

Una mujer de 83 años fue asesinada este fin de semana e n su casa , en un crimen que causó conmoción entre los vecinos del barrio Ameghino Sud, en el suroeste de la ciudad de Córdoba . Tras varios días sin que de señales de vida, la encontraron abajo de su cama con signos de haber sido violentada .

El hallazgo se dio en la madrugada del sábado en una vivienda ubicada en Uritorco al 3600. Según la información policial citada por medios locales, el cuerpo llevaba varios días en el lugar y presentaba signos de un avanzado estado de descomposición.

La víctima, identificada como Maria Cristina Trejo , no tenía familiares y vivía sola en barrio desde hace años. Según contaron sus vecinos, solía darle de comer a personas indigentes.

Las sospechas comenzaron cuando una hermana, que vive en otra provincia, pasó unos días sin poder comunicarse con ella. Otros vecinos comenzaron a escribirle al celular, pero contestaba de maneras extrañas y esquivas por mensaje . Empezaron a creer que quizás no fuese ella quien estaba respondiendo .

A la par, comenzaron a sentir un fuerte olor a gas que salía de la casa. Por ese motivo, el sábado se organizaron para entrar a la vivienda por la tapia de una propiedad aledaña. Al ingresar a la casa, el olor a gas se hacía mucho más fuerte y decidieron llamar a la policía y los bomberos.

“Desde el miércoles que no teníamos noticias de esta mujer”, relató Leandro, un vecino que participó del alerta a las autoridades, citado por el diario Vía País.

Al seguir revisando, encontraron el cuerpo de la mujer . Estaba debajo de la cama con signos de haber sido violentado. Tenía golpes en la nuca y en la cara . Alrededor suyo había manchas de sangre , al igual que en otros ambientes de la casa.

Aunque la vivienda no estaba revuelta, a los investigadores les llama la atención que el teléfono celular no apareció . Esta pista es trabajada por los oficiales de la División Homicidios de la policía. Creen que podría haber sido asesinada por a lguien que se aprovechó de su confianza y que, para ocultar el crimen, abrió las perillas de gas intentando causar un incendio que elimine los rastros.

El caso está a cargo del fiscal Luis Micheli, del Distrito 2, Turno 3.

Fuente: Clarín