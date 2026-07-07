Choque y muerte en la Panamericana con un reconocido abogado como protagonista

La conductora de la app de viajes iba en su Volkswagen Polo por la autopista Panamericana , a la altura de Martínez , partido de San Isidro , con una pasajera, cuando el auto se detuvo. Segundos después, recibió un impacto brutal desde atrás y perdió la vida en el lugar.

La tragedia se registró este sábado 4 de julio, a la 0.21, a la altura de la calle Paraná, en el kilómetro 17 de la autovía, frente al shopping Unicenter, mano a la Ciudad de Buenos Aires.

La víctima fue identificada como Ivonne Pamela Escobar Camacho, de 31 años . Según pudo saber Clarín , su pasajera resultó con heridas graves y fue hospitalizada.

El conductor del otro vehículo (un Hyundai Creta) es un reconocido abogado laboralista, Andrés Prieto Fasano (37) , quien de acuerdo a las fuentes fue trasladado por una familiar a un centro de salud por las lesiones sufridas.

En el caso tomaron intervención la comisaría 10ma. de San Isidro (Martínez Oeste) y la fiscal Carolina Asprella, que caratuló el caso como "homicidio culposo" .

No se precisó hasta el momento si se le practicó al conductor del Hyundai el test de alcoholemia.

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir en las imágenes de las cámaras de seguridad, el VW Polo se detuvo en el cuarto carril rápido. Se investiga si fue a raíz de un desperfecto mecánico. Tras unos segundos, recibió el impacto desde atrás.

En sus redes sociales, Prieto Fasano se muestra con importantes personalidades políticas y también del ámbito religioso . Forma parte del Instituto de Diálogo Interreligioso (IDI), donde es director de Relaciones Institucionales. Además, es profesor universitario en la UBA y publicista jurídico.

Su último posteo en las redes sociales incluye fotos de su viaje a Europa, adonde estuvo con el papa León XIV en El Vaticano.

" Como gesto de reconocimiento, le obsequiamos un mate argentino, una Flor de la Paz de Pallarols y una bandera argentina, símbolos de nuestra cultura, nuestra paz y nuestro amor por la Argentina ", escribió.

También visitó la tumba del papa Francisco, en la Basílica de Santa María la Mayo, y a su amigo monseñor Guillermo Karcher en la Basílica de Basílica de Santa Maria del Popolo.

" La comitiva estuvo integrada por Dr. Andrés Prieto Fasano (Mesa del Diálogo), Jennifer Jones (Prieto Fasano Abogados), Dr. Camilo Suárez, Lic. Daniel Prieto y Dra. Paola Aldana Ríos, de Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina ", apuntó.

Fue justamente la mujer, Jones, de su estudio de abogados, quien lo trasladó para que sea asistido luego del choque fatal.

Editor jefe de la sección Policiales

Fuente: Clarín