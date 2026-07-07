Irá a juicio el policía que mató de un disparo a Thiago Correa mientras se defendía de un robo en La Matanza

El juicio por el asesinato de Thiago Correa , el nene de 7 años que murió tras recibir un disparo durante un intento de robo a un policía de la Federal en La Matanza , comenzará en marzo de 2027 . Así lo resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de ese departamento judicial, tras una audiencia preliminar en la que la familia de la víctima volvió a rechazar la posibilidad de un juicio abreviado para el principal acusado, Facundo Aguilar Fajardo .

El oficial se quiso defender del asalto y disparó contra los ladrones, pero una bala impactó en el nene. Aunque fue trasladado a un centro de salud, falleció poco después.

La querella insistió en que el caso debía ser debatido en un juicio oral y público, con toda la prueba a la vista y la máxima transparencia. “Sostenemos que un hecho de la gravedad del que terminó con la vida de Thiago debe ser debatido en un juicio oral y público, donde toda la prueba sea producida y valorada con la máxima transparencia”, expresó la familia en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas .

Durante la audiencia de este lunes, los jueces fijaron la fecha del debate para marzo del año próximo, con el objetivo de avanzar de ahora en más en las audiencias preparatorias. En esa instancia se definirán la lista de testigos, las cuestiones procesales y los acuerdos probatorios, según lo que establece el artículo 338 del Código Penal bonaerense.

El caso fue elevado a juicio bajo la carátula de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego cometido con exceso en la legítima defensa, lesiones graves cometidas con exceso en la legítima defensa (reiterado en dos oportunidades) y homicidio culposo , todos en concurso ideal entre sí.

Sin embargo, la querella se opuso a esa calificación y reclamó que se juzgue como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por tratarse de un miembro de una fuerza de seguridad , tal como prevé el artículo 80 de la ley.

Fabián Correa , padre de Thiago, remarcó que el único interés de la familia es conseguir justicia: “ No buscamos privilegios ni venganza. Únicamente pedimos que quienes resulten responsables respondan por sus actos y que la muerte de nuestro hijo no quede impune”. Actualmente, Aguilar Fajardo permanece en libertad a la espera del juicio.

El hecho ocurrió el 4 de junio de 2025 , cuando Thiago estaba en la calle junto a su padre y el policía federal, de 21 años, fue sorprendido por cuatro ladrones. Aguilar Fajardo dio la voz de alto, sacó su arma reglamentaria y disparó once veces contra los asaltantes, que ya estaban de espaldas y en fuga.

En ese tiroteo, el oficial mató a Brandon Corpus (18) de seis disparos e hirió a Ulises Alexis Montenegro (en la pierna) y a Uriel Emanuel Leyva (en el abdomen). Uno de los proyectiles impactó en el cuerpo de Thiago, que fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona y murió dos días después.

Fuente: TN