Un colchón cayó de un camión y embistió a una mujer que caminaba por la calle

INTERNACIONALES

Una mujer resultó herida luego de ser impactada por un colchón que se desprendió de un camión mientras caminaba por una avenida en la ciudad de Parintins, en el estado brasileño de Amazonas. El hecho ocurrió el viernes y quedó registrado por cámaras de seguridad.



La víctima, identificada como Rosana Lima de Souza, caminaba junto a su nieto después de salir a comprar pan cuando un colchón box cayó desde la caja de un camión que transportaba muebles.



Las imágenes muestran que el niño advirtió el peligro y logró apartarse hacia la vereda, pero la mujer no alcanzó a reaccionar y fue golpeada por el colchón.



Rosana sufrió múltiples golpes y escoriaciones. Tras el accidente fue asistida por un motociclista, quien la trasladó a un centro de salud, donde manifestó fuertes dolores y dificultades para caminar.

Según testigos, el conductor del camión detuvo el vehículo únicamente para recoger el colchón y otros muebles que también habían caído, pero no brindó asistencia a la víctima y se retiró del lugar.



El caso fue denunciado ante la Policía Civil de Parintins, que investiga las circunstancias del accidente, intenta identificar al conductor y determinar si la carga estaba correctamente asegurada.