Asesinó a su exnovia durante una visita íntima en la cáncel: Recibió 16 años de prisión

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El Tribunal del Jurado lo declaró culpable de homicidio triplemente calificado por la muerte de Nicolly Guimarães Sapucci, ocurrida el 27 de enero de 2019.



Según la investigación, la joven sufrió una violenta golpiza que le provocó múltiples lesiones, varias costillas fracturadas, perforaciones en los oídos y un hundimiento de cráneo. Fue encontrada inconsciente al finalizar el horario de visitas y murió a causa de la gravedad de las heridas.



Durante el juicio, el acusado negó haberla atacado y sostuvo que la víctima cayó desde la tercera litera durante una discusión. Sin embargo, las pruebas reunidas por la investigación descartaron esa versión.



De acuerdo con la familia, Nicolly había terminado la relación pocas semanas antes y acudió a la cárcel para aclarar un conflicto. Incluso había manifestado a personas cercanas que tenía temor de realizar esa visita.





El agresor ya cumplía una condena por robo cuando ocurrió el crimen y fue detenido en flagrancia por el femicidio.