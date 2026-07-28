Oftalmólogo fue condenado a 40 años de prisión por dejar ciegos a 21 pacientes tras cirugías de cataratas

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La Justicia de São Paulo condenó a 40 años de prisión, con cumplimiento en régimen cerrado, al oftalmólogo Paulo Barição por causar la pérdida parcial o total de la visión a 21 pacientes durante un operativo de cirugías de cataratas realizado en 2016 en la ciudad de São Bernardo do Campo, en el ABC Paulista.



Según la sentencia, 21 de los 27 pacientes intervenidos contrajeron una infección provocada por una bacteria, lo que derivó en graves secuelas visuales. Muchos de ellos perdieron parcial o completamente la visión.



La investigación determinó que la contaminación fue consecuencia de una deficiente esterilización del instrumental quirúrgico. Los peritajes identificaron la misma bacteria en todas las víctimas.



El juez consideró que el médico asumió el riesgo de provocar las lesiones al utilizar los mismos instrumentos en varias cirugías consecutivas sin realizar la esterilización correspondiente entre cada procedimiento.



La defensa de Paulo Barição aún puede apelar la condena. Hasta el momento, no se había pronunciado públicamente sobre el fallo judicial.