Un abogado chocó contra un auto detenido en la Panamericana: murió una mujer y otra está grave

Una conductora de autos de aplicación murió durante la madrugada del sábado tras haber sido embestida por una camioneta mientras circulaba por la autopista Panamericana , a la altura de Martínez, partido de San Isidro. La víctima trasladaba a una pasajera, que sufrió heridas de gravedad y debió ser hospitalizada. El conductor del otro vehículo es el abogado laboralista Andrés Prieto Fasano.

El siniestro ocurrió alrededor de las 00:21 en el kilómetro 17 de la autopista, frente al shopping Unicenter , mano hacia la Ciudad de Buenos Aires.

La víctima fue identificada como Ivonne Pamela Escobar Camacho , de 31 años, quien manejaba un Volkswagen Polo afectado al servicio de Uber. De acuerdo con la información a la que accedió TN, en el vehículo iba además una pasajera , que fue asistida por una ambulancia y trasladada a un centro de salud antes del arribo de los efectivos policiales.

Según pudo reconstruirse a partir de las cámaras de seguridad de la zona, el Volkswagen Polo se encontraba detenido sobre el cuarto carril rápido de la autopista .

Los investigadores buscan determinar si esa maniobra se produjo a raíz de un desperfecto mecánico. Instantes después, el auto fue impactado desde atrás por una camioneta Hyundai Creta conducida por Prieto Fasano.

Cuando llegaron los equipos de emergencia, personal de Bomberos de San Isidro y una médica del servicio Acudir constataron la muerte de Escobar Camacho en el lugar. En tanto, la pasajera continuaba con vida y ya había sido derivada a un hospital con lesiones de gravedad.

El conductor de la camioneta sufrió heridas y, según pudo constatar TN, fue retirado del lugar por una familiar identificada, quien lo habría trasladado por indicación médica del SAME a un centro de salud .

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Martínez, encabezada por Carolina Asprella .

En el lugar trabajó personal de la comisaría 10ª de Martínez Oeste junto con Policía Científica, que realizó las pericias para reconstruir la mecánica del choque antes de liberar la circulación sobre la autopista.

Hasta el momento no se informó oficialmente los resultados de los análisis de sangre que se le practicaron al conductor tras haber sido derivado a un centro de salud.

Prieto Fasano es un abogado laboralista que también se desempeña como profesor universitario en la Universidad de Buenos Aires y publicista jurídico. Además, integra el Instituto de Diálogo Interreligioso (IDI), donde ocupa el cargo de director de Relaciones Institucionales.

En sus redes sociales suele publicar fotografías junto a dirigentes políticos y referentes religiosos. Su publicación más reciente corresponde a un viaje al Vaticano, donde compartió un encuentro con el papa León XIV.

En ese posteo contó que le obsequiaron al Sumo Pontífice un mate argentino, una Flor de la Paz de Pallarols y una bandera argentina “como símbolos de nuestra cultura, nuestra paz y nuestro amor por la Argentina”. Durante esa visita también recorrió la tumba del papa Francisco en la Basílica de Santa María la Mayor y se reunió con monseñor Guillermo Karcher.

Sobre el accidente en la autopista Panamericana, Prieto Fasano sostuvo que ocurrió mientras “circulaba normalmente”. “ Me encontré de manera totalmente inesperada con un vehículo que se había descompuesto y permanecía completamente detenido en el medio de la autopist”, sostuvo en un comunicado al que tuvo acceso TN .

“El auto, de color negro y con vidrios polarizados, no contaba con ningún tipo de señalización que advirtiera el peligro. No había triángulos de emergencia ni ninguna otra medida preventiva que permitiera advertir con anticipación la presencia de un vehículo inmovilizado ”, sumó.

Finalmente, remarcó la falta de ausencia de medidas de seguridad por parte de la concesionaria de la autopista. “No existía ningún tipo de advertencia previa para quienes circulábamos, ni personal asistiendo la emergencia o señalizando el lugar”, concluyó.

Fuente: TN