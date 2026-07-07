Miles de hinchas festejan en el Obelisco el triunfo de la Selección argentina ante Egipto y el pase a cuartos de final

Miles de hinchas se reunieron este martes por la tarde en el Obelisco para celebrar la clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 , luego de vencer por 3-2 a Egipto en un partido cargado de tensión y emociones.

Con camisetas albicelestes , banderas y bombos , los fanáticos se concentraron en el principal punto de encuentro de los festejos en la Ciudad de Buenos Aires.

Después del sufrimiento que se convirtió en euforia, hubo caravanas de autos que hicieron sonar sus bocinas mientras cantaban tras el nuevo triunfo del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

“ El corazón siempre es celeste y blanco, aguante Argentina ”, dijo a TN uno de los hinchas que llegó al centro porteño para celebrar. Lo siguió una mujer, que remarcó los nervios que vivió: “Acá estamos festejando, con sufrimiento pero en 15 minutos lo ganamos ”.

Poco después, una fanática se mostró emocionada ante el partido que jugó el plantel argentino. “ Ellos son los coronados de gloria, la alegría que me dieron hoy. Ustedes son los campeones ”, dijo visiblemente conmovida.

Pasadas las 17:30, los hinchas continuaban llegando a la zona del Obelisco, por lo cual hay un corte total en la avenida Corrientes y la 9 de Julio.

Cerca de las 19, los festejos seguían en los alrededores del centro porteño con la ilusión puesta en el próximo sábado, donde la Selección volverá a jugar con el ganador de Colombia y Suiza.

Noticia que está siendo actualizada.-

Fuente: TN