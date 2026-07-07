Conmoción en Santa Cruz: un estudiante encerró a sus compañeros en un aula y los amenazó con una tijera por una figurita

Un insólito hecho de violencia tuvo lugar en una escuela de Santa Cruz. Un estudiante de sexto grado encerró a sus compañeros en un aula y los amenazó con una tijera por una figurita .

El dramático episodio ocurrió el pasado viernes en la escuela provincial N.º 4, Florentino Ameghino, en la localidad de Puerto San Julián. Los familiares de los menores exigen a las autoridades escolares que tomen medidas de protección .

Según informó el portal regional ADN Sur , el nene apoyó una tijera en el cuello de uno de sus compañeros y agarró un cuchillo que había en el salón para amenazarlos. También intentó cerrar la puerta del salón para evitar que salieran .

En un momento, los nenes escaparon del aula y corrieron para pedir ayuda. Las autoridades los pusieron al resguardo e intervinieron en la escena, dieron aviso a la Policía y a otros organismos pertinentes .

El hecho provocó una gran preocupación en los padres de los otros chicos , que presentaron un escrito a la dirección en el que aseguraron que el hecho no ocurrió de repente, sino que el estudiante involucrado tiene antecedentes de conductas violentas .

La única medida tomada por la institución hasta el momento fue la prohibición de ingresar con tijeras al establecimiento . “Nos parece claramente insuficiente para la gravedad de lo que pasó”, expresaron los padres.

En la carta solicitaron también que se activen los protocolos del Consejo Provincial de Educación y que el estudiante que protagonizó el acto violento sea acompañado por un equipo interdisciplinario. A su vez, exigieron que se tomen medidas para garantizar el ambiente seguro tanto para sus hijos como para todo el personal de la escuela.

Fuente: TN