Trump ataca a Sánchez por el caos en Ceuta y advierte que a EE.UU. le pasará lo mismo “en tres años” si vuelven los demócratas

WASHINGTON.- Las dramáticas escenas del caos en Ceuta por la avalancha migratoria generaron un inmediato impacto global y, al otro lado del Atlántico, en esta capital, el presidente Donald Trump aprovechó para subir la crisis al ring político norteamericano al advertir esta mañana que esas imágenes “terribles” podrían producirse en Estados Unidos si “el bando equivocado” volviera al poder en 2029, en un dardo directo contra la oposición demócrata.

“Es terrible. Recuerden esa imagen [en Ceuta]. Eso nos va a pasar a nosotros en tres años si el bando equivocado llegara al poder” , alertó el mandatario en un diálogo con Fox News , luego de que en las últimas horas funcionarios de la Casa Blanca e influyentes partidarios de su movimiento MAGA (Make America Great Again) también fustigaran con dureza al gobierno español de Pedro Sánchez .

“Si los demócratas llegan al poder, [los norteamericanos] no vivirán una vida muy buena” , reforzó Trump en su diálogo con la periodista Jacqui Heinrich, quien le consultó por las imágenes que llegaban desde España y a las que Fox -la cadena conservadora predilecta del magnate- les dio amplia difusión en sus programas.

Las autoridades de Ceuta estiman que unas 50.000 personas entraron al enclave español en el norte de África en los últimos días y que por lo menos 41 personas murieron en el intento, en una crisis migratoria que desató fuertes tensiones entre Madrid y sus socios de la Unión Europea (UE) .





Más allá del saludo protocolar con Sánchez durante la reciente final del Mundial , en Nueva Jersey, el líder republicano mantiene un tenso vínculo con el presidente socialista español , marcado por las exigencias de Washington sobre el gasto militar en la OTAN, amenazas comerciales y profundas diferencias políticas.

La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly , había sido una de las primeras funcionarias de la administración Trump en reaccionar con dureza ante la crisis migratoria en Ceuta , que llevó al gobierno español a desplegar el Ejército para contenerla.

“El presidente lleva mucho tiempo advirtiendo a Europa sobre lo que sucedería si continuaban aplicando políticas globalistas y de extrema izquierda, incluida la facilitación de la migración masiva . España y otros países que adoptaron esta filosofía destructiva deberían cambiar de rumbo inmediatamente o arriesgarse a su propia destrucción “, advirtió Kelly mediante un comunicado difundido en Fox .

El Departamento de Estado norteamericano, que lidera el secretario Marco Rubio , calificó la situación como una “flagrante violación de la soberanía y los derechos humanos” de los españoles y los europeos, y atribuyó el “incidente inaceptable” al “resultado directo de los esfuerzos deliberados del gobierno español para facilitar y promover la migración ilegal masiva hacia Europa” .

“Estamos considerando acciones para defender a los estadounidenses en el país y en el extranjero de esta amenaza, y estamos listos para ayudar a otros aliados europeos que consideren opciones similares ”, informó en un comunicado, sin dar más detalles.

The United States stands with the people of Spain, and all Europeans, against this egregious violation of their sovereignty and human rights. This unacceptable incident is the direct result of the Spanish Government's deliberate efforts to enable and facilitate mass illegal…

En tanto, el jefe adjunto de gabinete y uno de los asesores principales de Trump en temas de seguridad nacional , Stephen Miller , publicó en su cuenta de X un video de los migrantes cruzando a nado desde Marruecos hacia Ceuta, y -como el presidente esta mañana- lanzó una advertencia en código electoral de cara a los cruciales comicios de medio término de noviembre próximo y las presidenciales de 2028.

The Democrats did this to America every single day for 4 years under Biden and will do it again instantaneously, but orders of magnitude greater, if they are given any form of national power. Democrats will see your home trampled and stolen by invaders and they will rejoice. https://t.co/HKRKAOOkmi

“Los demócratas hicieron esto a Estados Unidos todos los días durante cuatro años bajo [la administración de Joe ] Biden y lo harán de nuevo instantáneamente, pero de una magnitud mucho mayor , si se les da cualquier forma de poder nacional. Los demócratas verán tu hogar pisoteado y robado por invasores y se regocijarán", advirtió Miller, funcionario de línea dura y arquitecto detrás de las políticas migratorias más radicales de Trump .

La ofensiva contra la inmigración ilegal fue una de las principales promesas de campaña de Trump en 2024 , con el aumento de deportaciones, redadas nacionales y detenciones por parte de distintas agencias federales.

También el vicepresidente JD Vance se unió esta mañana al coro de advertencias en Estados Unidos sobre “las políticas globalistas de la izquierda radical” , y compartió en X un extenso informe de Fox sobre la crisis migratoria en Ceuta.

Thank God @POTUS was elected and our country’s border no longer looks like this. These images out of Spain are an unfortunate reminder of the consequences of mass migration and the radical left-wing globalist policies that have enabled the Invasion of the West. @BillMelugin_ :… pic.twitter.com/b67fR3SEof

“Gracias a Dios, Trump fue elegido y la frontera de nuestro país ya no se ve así. Estas imágenes de España son un recordatorio crudo de las consecuencias de la migración masiva y las políticas globalistas de la izquierda radical que han permitido la invasión de Occidente “, señaló Vance, cuyas palabras fueron replicadas en un posteo de la cuenta de la Casa Blanca.

If not for President Trump, America’s borders would still look like this. A stark reminder of the consequences of mass migration and the radical left-wing globalist policies. pic.twitter.com/ALFGCgDHMZ

Además, el vicepresidente norteamericano citó a uno de los corresponsales de Fox News en el Congreso, Bill Melugin , por una consideración sobre las imágenes en Ceuta. “ Solo miren aquí, ¿ven a alguna mujer o niño? Quiero decir, la mayoría llamaría a esta gente los llamados solicitantes de asilo . Estos son jóvenes que solo inundan el país y abruman lo que sea que quede de frontera “, afirmó.

If the Democrats take back power, they will immediately reopen our border and allow millions of unvetted migrants to pour into our country again. https://t.co/XopJ3KvUFl

Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt , republicó esta mañana un artículo de New York Post que describe el “apocalipsis” en Ceuta con la imagen de un migrante haciendo sus necesidades en la vía pública, “convirtiendo las calles en baños al aire libre” .

“Si los demócratas recuperaran el poder, reabrirán inmediatamente nuestra frontera y permitirán que millones de migrantes sin verificar vuelvan a entrar en masa a nuestro país“, alertó Leavitt.

La activista Laura Loomer , cercana a Trump y que ganó prominencia en los círculos MAGA y de la extrema derecha norteamericana , también se hizo eco de la crisis en Ceuta con un polémico posteo en el que tildó al islam como un “enemigo”.

The invasion of Spain by Islamic third world parasites is bad for society but good for the acceleration we need to make the general public harbor animosity toward Islam. We aren’t saving the West until people realize Islam is our enemy. Events like the one in Spain build more…

“ La invasión de España por parásitos islámicos del tercer mundo es mala para la sociedad , pero buena para la aceleración que necesitamos para que el público en general tenga animosidad hacia el islam “, reflexionó en X.

“No estamos salvando a Occidente hasta que la gente se dé cuenta de que el islam es nuestro enemigo . Eventos como el de España generan más consenso. Necesitamos que la mayoría del mundo llegue a odiar al islam para que la gente tenga el coraje de salvar la civilización occidental de lo que viene después", agregó Loomer.

Fuente: La Nación