Una discusión entre un carnicero y un herrero terminó en tragedia en Escobar: uno murió acuchillado y el otro, de un infarto

Una discusión entre un carnicero de 54 años y un herrero de unos 60 terminó con la muerte de ambos en un confuso episodio ocurrido en Escobar, en la zona norte del Gran Buenos Aires. El dato llamativo es que el más joven murió por heridas de arma blanca, mientras que el mayor habría sufrido un infarto .

El escenario del sangriento conflicto fue un local comercial de la calle Urbino al 700, en el barrio Philips , donde alrededor de las 10 de este jueves un cliente llegó al lugar y encontró a las dos personas tiradas en el suelo , ya sin vida.

De acuerdo con el relato del testigo, el dueño del local que fue identificado por fuentes policiales como Martín García Mamani estaba tendido sobre una góndola y tenía varias heridas hechas con un elemento cortante. Además, según el diario El Día de Escobar , tenía “un golpe en la cabeza y signos compatibles con una maniobra de defensa” .

En tanto, el cuerpo de José Miguel Ferreyra estaba ubicado a metros, boca arriba y, en apariencia, sin lesiones que pudieran haberle ocasionado la muerte .

Todo comenzó por una pelea a raíz de “una presunta deuda de dinero entre el propietario de la carnicería de la zona y un empleado” , a quien había convocado para hacer un trabajo de herrería, dijeron fuentes de la investigación.

Al parecer, el comerciante había convocado al otro trabajador para corregir unas rejas que no quedaron de manera correcta, motivo que habría iniciado discusión. La disputa verbal habría derivado en un violento enfrentamiento que incluyó el ataque de uno hacia otro con un cuchillo.

Las imágenes registradas por las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal incorporadas al expediente judicial y permitieron reconstruir la trágica secuencia.

En este contexto, los investigadores desestimaron la posibilidad de un robo , ya que “no se constató el faltante de dinero ni de pertenencias del comercio o de las víctimas”.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Escobar, a cargo de María Alejandra Amoretti . La causa fue caratulada como "homicidio en ocasión de riña" .

La funcionaria ordenó la realización de las pericias por parte de la Policía Científica y las tareas de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) local para esclarecer lo sucedido. Por su parte, la Secretaría de Seguridad municipal informó que continúa trabajando de manera coordinada con la Policía de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio Público Fiscal con el mismo fin.

Fuente: Clarín