MADARIAGA - PASÓ EN CNM RADIO: Son 8 los sancionados y el secretario de seguridad remarcó que "todos reconocieron la falta"

MADARIAGA

El secretario de Seguridad de General Madariaga, Roberto López, confirmó que finalmente son ocho los operadores del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) sancionados por utilizar las computadoras del sistema de videovigilancia para jugar videojuegos durante su jornada laboral. La revelación había sido anticipada semanas atrás en el programa Informe Central, ayer se publicó en el Boletín Oficial y hoy se retomó el tema durante una entrevista en CNM Radio, donde además defendió la decisión adoptada por el Municipio y sostuvo que los agentes "cometieron un error muy grave".





La entrevista se dio luego de que trascendiera la resolución municipal que suspendió a seis empleados por 15 días sin goce de sueldo. Sin embargo, López aclaró que la investigación alcanzó a dos trabajadores más, cuyas sanciones aún no habían sido publicadas oficialmente.





Una investigación que revisó meses de grabaciones





El funcionario explicó que la maniobra fue descubierta a partir de una situación que llamó la atención dentro del propio Centro de Monitoreo.





"Se observa en dos pantallas una similitud en una parte de la imagen y ahí es donde empieza una investigación interna", relató.





A partir de ese indicio comenzó un extenso trabajo de revisión de las cámaras internas del COM y de los registros informáticos.





Según detalló López, fue necesario analizar imágenes correspondientes a los tres turnos de trabajo y durante distintos días, ya que la conducta no respondía a un hecho aislado.





"Se tuvo que revisar las 24 horas de los tres turnos para llegar a esta información", explicó.





La investigación confirmó que los operadores accedían a una plataforma de videojuegos desde las computadoras destinadas al monitoreo de las cámaras de seguridad.





Uno de los aspectos más relevantes de la entrevista de Informe Central (CNM Radio 93.3)fue la confirmación de que los episodios no ocurrieron únicamente durante la madrugada o en momentos de menor actividad.





Consultado sobre cuándo se registraban estas situaciones, López fue categórico al decir "En todos los turnos."





Ese dato motivó un intercambio con uno de los conductores quien remarcaba que la conducta no podía interpretarse como una equivocación aislada.





Durante la entrevista, el periodista remarcó que los operadores tenían la responsabilidad de observar permanentemente las cámaras que resguardan la seguridad de la ciudad y cuestionó que pudieran continuar desempeñándose en esa función.





Gastón Scigliano sostuvo que los empleados "fallaron al Municipio y a toda la sociedad", ya que mientras jugaban videojuegos dejaban de cumplir la tarea para la que habían sido contratados.





También planteó que, más allá de la suspensión económica, debía analizarse si esos trabajadores estaban en condiciones de seguir ocupando un puesto tan sensible.





"La confianza ya no es la misma"





López reconoció que lo sucedido generó un fuerte impacto dentro de la Secretaría de Seguridad.





"Uno tiene plena confianza en el equipo de trabajo y que por ahí te falle en eso... la confianza ya no es la misma."





No obstante, defendió la decisión de no desvincular inmediatamente a los agentes.





El funcionario confirmó que durante el sumario se evaluaron distintas alternativas disciplinarias, incluso la posibilidad de despedirlos al sostener que "se analizó todas las sanciones posibles y estuvo también en carpeta sacarlos directamente del Municipio."





Sin embargo, explicó que finalmente se entendió que la sanción aplicada podía servir para corregir la conducta.





Otro de los datos aportados por el secretario fue que los operadores involucrados no negaron los hechos durante el proceso administrativo.





Según indicó, la suspensión implica además una importante pérdida económica, ya que durante esos quince días no percibirán haberes ni bonificaciones.





Tras el episodio, el Municipio reforzó los mecanismos internos de supervisión.





López aseguró que actualmente existen mayores controles sobre el funcionamiento del Centro de Monitoreo para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.





Al mismo tiempo, pidió que la conducta de estos ocho trabajadores no empañe el desempeño del resto del personal. "No son todos. En todos los trabajos hay gente que hace su trabajo bien, otros más o menos y otros se mandan sus macanas."





El funcionario sostuvo que la mayoría de los operadores continúa desempeñando correctamente su tarea y recordó que el sistema de monitoreo ha colaborado en numerosos esclarecimientos de hechos delictivos ocurridos en General Madariaga.





La sanción aplicada a los ocho agentes representa uno de los antecedentes disciplinarios más importantes registrados en el Centro de Operaciones y Monitoreo, al tratarse de personal cuya función principal consiste en observar en tiempo real las cámaras de seguridad y alertar sobre delitos, accidentes o situaciones de emergencia que puedan afectar a la comunidad.