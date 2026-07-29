Tres días de formación que no llegaron a terminar: así era la capacitación en la que participaban las víctimas del accidente del helicóptero en San Juan

Luego de que se conociera la noticia de la muerte de los siete tripulantes del helicóptero estrellado este miércoles en San Juan, se reveló que se encontraban en medio de un curso de combate de incendios forestales . El accidente fatal que terminaron protagonizando ocurrió en la última jornada de esta capacitación.

Se trataba de una actividad de tres días que formaba parte de la planificación anual del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, organizada y financiada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) , dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Este organismo fue el que contrató los servicios del helicóptero, un Bell 412-KGR , a la empresa privada JasFlys, específicamente para el desarrollo de esta tarea de capacitación.

"Dependiendo de la configuración utilizada, esta aeronave es especialmente apta para trasladar pacientes con cuidados de alta complejidad, efectuar rescates en zonas montañosas o áreas de imposible acceso terrestre", precisaron en las redes sociales de la empresa.

Durante los tres días del curso se pasó primero por una instancia teórica , luego prácticas de operación de medios aéreos en el Aeroclub y finalmente una práctica en Valle Fértil, la que terminó en tragedia.

Por otro lado, se apuntó que la zona del accidente había sido seleccionada al tratarse de una de las partes de San Juan con mayor recurrencia de incendios forestales.

Tiempo después de que se conociera la noticia del accidente, el Gobierno provincial dio a conocer las identidades de los fallecidos:

Se trata de los sanjuaninos Marcelo Videla , subjefe de la Policía de San Juan; el jefe de Bomberos, Rubén Castro ; el director de Protección Civil, Carlos Heredia, y el subjefe de Bomberos, Jorge Carbajal; Andrés Bosch, coordinador del Servicio Nacional de Lucha Contra el Fuego; Rodrigo Aimetta , técnico regional del Sistema Nacional del Manejo del Fuego -ambos de Córdoba- y Matías Valenzuela , piloto de la empresa originario de la Provincia de Buenos Aires.

Ahora la investigación pasa por conocer las causas del accidente aéreo. Por sus características del hecho, la investigación quedó bajo la órbita de la Justicia Federal, que será la encargada de determinar qué ocurrió.

Por el momento, la principal hipótesis sería que el siniestro se originó por las complicaciones en la visibilidad que suponía la niebla que hubo en la zona este miércoles.

Mario Riveros, el intendente de Valle Fértil, el lugar a donde se dirigía el helicóptero, aseguró que durante la mañana de este miércoles en San Juan "había neblina" y que esa podría ser la principal causa del accidente aéreo.

"Tomé contacto con Defensa Civil y me dice que a esa hora había neblina en la zona", indicó Riveros por TN.

Sin embargo, a pesar de que esta versión estaría ganando fuerza, aun se peritan los restos de la nave para saber si el helicóptero sufrió un desperfecto mecánico durante el vuelo que cayó en el Parque Provincial Ischigualasto.

Por su parte, la Agencia Federal de Emergencias informó que "las causas del siniestro continúan bajo investigación" y se "mantiene contacto permanente con las autoridades competentes".

Fuente: Clarín