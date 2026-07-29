El helicóptero de la tragedia en San Juan era de un empresario que estuvo procesado por dádivas a Amado Boudou

El helicóptero de la tragedia en San Juan que dejó siete muertos en la zona de Valle Fértil pertenecía a la empresa privada JasFly S.A., propiedad del empresario platense Marcelo Juan Scaramellini (55).

No es la primera vez que el nombre de este piloto devenido en empresario aparece en los medios. Scaramellini estuvo procesado en una causa por dádivas al ex vicepresidente Amado Boudou –condenado por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública en el caso Ciccone.

La causa en la que estuvo investigado, sobreseído y luego vuelto a procesar fue por poner a disposición de Boudou un helicóptero para trasladarlo gratis a un acto oficial en Necochea. En ese momento Scaramellini era también director de la Ecodyma Empresa Constructora S.A., con contratos de obra pública con el Estado.

En aquel entonces, Scaramellini declaró ante la Justicia que el viaje no fue cobrado y lo definió como una "gauchada" que le había pedido el intendente local.

Según un extenso artículo del diario El Día dedicado a la historia de la empresa platense, JasFly fue fundada en 2015.

“En 1995, el piloto platense Marcelo Scaramellini realizaba vuelos de vigilancia y control de oleoductos, entre otras cosas. Sin embargo, algo le hacía ruido: en Argentina no había una empresa de helicópteros que se dedicara a combatir incendios forestales , como sí tenían los países limítrofes”, comienza la nota de febrero de 2025.

“Así fue que, en 2015, con pocas horas de experiencia, entrenamiento reciente y un helicóptero listo para la acción, la empresa de La Plata, JasFly, -con Scaramellini a la cabeza- puso en marcha su primera experiencia en la extinción de incendios. El primer lugar fue Valeria del Mar”, sigue el artículo.

El propio Scaramellini da su testimonio sobre aquella primera vez: “Nos llamaron de emergencia. Vieron que trabajamos bien, nos contrataron para el sur, y así comenzamos”.

JasFly, con base en La Plata, cuenta con una flota de siete helicópteros, seis para luchar contra incendios y uno equipado tecnológicamente para transmisiones en vivo, vigilancia y control de zonas de incendio, según la publicación.

En julio de 2024, el Concejo Deliberante de La Plata le otorgó una distinción a JasFly "expresando el Beneplácito del Cuerpo a la empresa” y la destacó por tener “ la flota más grande y moderna de Argentina , siendo reflejo de la importancia de la inversión privada, la innovación, la productividad y la promoción del crecimiento económico de la Ciudad de La Plata".

El helicóptero Bell 407-KGR de JasFly había sido contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para brindar una capacitación en San Juan.

El helicóptero tenía como destino final la provincia de La Rioja, donde debía colaborar en las tareas de control de un incendio forestal. Las causas de la tragedia son materia de investigación.

A bordo del helicóptero iban el subjefe de la Policía de San Juan, Marcelo Videla; el jefe de Bomberos, Rubén Castro; el director de Protección Civil, Carlos Heredia, y el subjefe de Bomberos, Jorge Carbajal.

Además, murieron los cordobeses Andrés Bosch, coordinador del Servicio Nacional de Lucha Contra el Fuego; Rodrigo Aimetta, técnico regional del Sistema Nacional del Manejo del Fuego, y Matías Valenzuela, piloto de la empresa, de Buenos Aires.

JasFly era contratada habitualmente por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), que depende de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, según las palabras del propio Scaramellini. “A nosotros, como ente privado, nos contrata el SNMF en ‘stand by’, preestableciendo zonas de incendio. Luego, vamos al lugar y nos ponemos al servicio”, explicó en aquella nota a El Día .

“Una vez en el sitio, arrancamos por la mañana. Nuestra primera tarea comienza a las 6 de la mañana, cuando trasladamos los brigadistas a la zona indicada por el director del operativo del incendio. Solemos trasladar hasta 40 brigadistas”, agregó el empresario y continuó: “Se cortan árboles para armar el helipunto, que es la referencia de ingreso y extracciones de los brigadistas”.

“Nos preparamos durante todo el año. Y no sólo a nuestra empresa, si no a bomberos y brigadistas. Apuntamos a conformar brigadas de elite”, agregó.

En ese artículo se explicó que aunque disponen de jornadas de descanso y pilotos de reemplazo, las guardias suelen durar entre 10 y 12 días, donde pueden pasar hasta 8 horas en el aire.

Scaramellini estuvo procesado por el ex juez Noberto Oyarbide por el delito de ofrecimiento de dádivas por el traslado de Boudou y del entonces intendente de Necochea Horacio Javier Tellechea el 17 de diciembre de 2011 desde el Aeródromo de Necochea hasta el Parque Lilio para la inauguración de la temporada de verano de la ciudad.

El sobreseimiento del Juzgado Federal Nº 5 al empresario sostenía, entre otras cuestiones, que “el carácter privado del helicóptero y la gratitud del traslado resultan ser aspectos por sí solos insuficientes para considerarlos penalmente relevantes”.

Sin embargo, en su apelación en marzo de 2017, el fiscal Carlos Rívolo sostuvo que “la gratitud del traslado ofrecido y efectuado no es un dato menor a los fines de analizar la figura en cuestión así como tampoco el carácter privado del helicóptero puesto a disposición (…) las circunstancias expuestas permiten afirmar que, existió el ofrecimiento de la dádiva de parte de Scaramellini hacía quien a la fecha de los hechos era el Vicepresidente de la Nación y el intendente de Necochea y que lo fue en razón de los cargos que ostentaban.

Y agregó: “No resulta definitorio ni excluyente de la tipicidad que Scaramellini hubiese sido contactado por alguna otra persona. La puesta a disposición se verificó, los traslados se hicieron, los imputados Amado Boudou y Tellechea eran funcionarios públicos y fueron trasladados gratuitamente con motivo del acto oficial de inauguración del inicio de la temporada 2011-2012 en la ciudad de Necochea”.

En mayo, Sala II de la Cámara Federal porteña revocó el sobreseimiento de Boudou, Scaramellini y el resto de los procesados.

La relación de Scaramellini con el mundo de la política no se limitó a los vuelos de cortesía. Según los registros oficiales, su empresa Ecodyma fue socia de Austral Construcciones , del empresario K Lázaro Báez, condenado por las causas denominadas Vialidad y la Ruta del Dinero K.

Ecodyma y Austral participaron en millonarios contratos de obra pública como la adecuación del cauce del Río Salado. Además, la firma recibió adjudicaciones para la construcción del Estadio Único de La Plata y obras pluviales en diversos municipios bonaerenses.

En paralelo, JasFly continuó operando y consolidándose como una de las principales contratistas de servicios aéreos para el combate de incendios y emergencias a nivel nacional y provincial. En los últimos años, la firma obtuvo contratos millonarios en dólares en provincias como Chubut y Río Negro, donde su contratación fue objeto de polémicas por los elevados montos y la falta de transparencia en los procesos licitatorios.

El accidente de este miércoles se produjo mientras el personal participaba de un curso de capacitación en combate de incendios forestales en el departamento Valle Fértil. La aeronave, contratada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), debía trasladar a las autoridades hacia La Rioja para colaborar en el control de focos activos.

Por su parte, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, expresó su "inmenso dolor" por la pérdida de estos funcionarios en cumplimiento de su deber. Mientras tanto, las causas del siniestro son materia de investigación.

Fuente: Clarín