Tras una denuncia por amenazas, allanaron una vivienda en Ostende y descubrieron un arsenal con 13 armas de fuego

ZONALES

Un allanamiento realizado en una vivienda de Ostende, en el marco de una causa por amenazas agravadas con arma de fuego, terminó con el secuestro de un verdadero arsenal compuesto por 13 armas de puño de distintos calibres y la aprehensión de un hombre de 46 años, quien luego recuperó la libertad por disposición judicial.





La investigación se originó tras la denuncia radicada por un electricista de 27 años, quien relató que todo comenzó cuando un cachorro que jugaba junto a su sobrino en la vereda de su casa fue atropellado por una camioneta negra cuyo conductor escapó sin detenerse.





Según la denuncia, el joven decidió seguir al vehículo en su motocicleta y logró interceptarlo sobre Corso Elegancia, entre Roma y New York, en Ostende. Allí se produjo una discusión porque el conductor se negaba a hacerse responsable por haber atropellado al animal.





De acuerdo con el testimonio incorporado a la causa, el denunciante tomó un palo en medio del altercado y fue entonces cuando el conductor extrajo un arma de fuego que llevaba junto al freno de mano de la camioneta.





"Ahora qué vas a hacer, que vos me querés robar", le habría dicho mientras apoyaba una pistola negra de gran tamaño sobre el manubrio de la motocicleta.





Ante esa situación, el joven manifestó que se retiró del lugar por temor, mientras el conductor se dirigió hacia una vivienda ubicada sobre la calle Espinoza, casi esquina Lértora.





La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones N° 5 de Pinamar. A partir de las tareas realizadas por el Grupo Táctico Operativo de la Estación de Policía Comunal de Ostende, los efectivos lograron identificar el domicilio del sospechoso y solicitar una orden de allanamiento.





Durante el procedimiento, los policías encontraron una habitación utilizada como un verdadero búnker de armas, donde secuestraron 13 armas de fuego, entre ellas pistolas Colt, Glock, Beretta, Browning y Walther, además de revólveres Rossi y Ruger y un pistolón calibre 32. Todas las armas poseían sus respectivos cargadores y fueron incautadas para ser sometidas a pericias.





Entre el material secuestrado había pistolas calibres .40, .45 ACP, .22, 6.35 mm, .38 y .44, una de ellas equipada con una mira de punto rojo.





Como consecuencia del procedimiento fue aprehendido a un hombre, de 46 años. No obstante, tras ser notificado de la formación de la causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal, la Fiscalía dispuso su libertad en los términos del artículo 161.





La causa continúa su curso en la Unidad Fiscal de Investigaciones N° 5 de Pinamar, que ahora deberá determinar la situación legal del imputado y el origen de la importante cantidad de armas halladas durante el allanamiento.