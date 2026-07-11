La embajada de Francia declaró “persona no grata” a la vicegobernadora de Mendoza que llamó al seleccionado galo “equipo africano”

El cuestionable tuit de la vicegobernadora mendocina , Hebe Casado, en el que calificó al seleccionado francés como un "equipo africano flojo de modales" comenzó como una polémica viral en las redes, pero derivó en un conflicto diplomático al confirmarse que la Embajada de ese país la declaró "persona no grata" .

Como contó Clarín , la Embajada de Francia en Argentina tomó la decisión de que Casado no pueda pisar la sede diplomática ni compartir actividades con autoridades de ese país a menos que se retracte.

Según precisaron fuentes diplomáticas oficiales, a partir de esta declaración, "ningún funcionario francés participará en una reunión con el gobierno de la provincia de Mendoza si Hebe Casado está presente".

"El racismo no es una opinión es un delito. No hay lugar para el racismo en la cooperación franco-argentina", le dijo el embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, a Clarín.

Las fuentes también aclararon que "por el momento" esto no incluye la prohibición de que Hebe Casado viaje a Francia.

“Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappe ”, fue el mensaje en X que publicó Casado durante el encuentro que Francia le ganó al seleccionado guaraní por los octavos de final del Mundial.

Pese a la polémica que generó su mensaje y los cuestionamientos desde distintos sectores, Casado redobló la apuesta y defendió su posición señalando que sus dichos respondían al "folklore futbolero" . "El que no lo entiende de esa forma es porque debe tener algún problema no resuelto", sostuvo en declaraciones a Los Andes.

La vicegobernadora mendocina dijo, además, que reclamará que le "expliquen detalladamente dónde hubo discriminación" y también "por qué consideran que decir africano es un insulto". "Quiero pruebas", repitió.

Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappe.

En el mismo sentido, en una entrevista radial con LV10, Casado agregó: "La verdad es que no le veo la parte racista al comentario . Si alguien lo toma como racista es porque considera a los africanos algo inferior. Yo no lo considero inferior".

En esa misma línea, apuntó que “ los discriminatorios y los racistas son los que piensan que ser africano es un insulto ".

En la misma entrevista Casado cuestionó al wokismo: "Tiene un grado de resentimiento total y no tiene humor".

Además de su posteo hablando del seleccionado francés como un "equipo africano", Casado compartió en X un cuadro que da cuenta de los 289 jugadores que no visten la camiseta del país en el que nacieron. "Francia es la selección de África", dice el gráfico, y pide que si sale campeón el título a la Confederación Africana de Fútbol. De todas maneras, en su intención de desacreditar al seleccionado francés replicó ese posteo que tiene una interpretación equivocada, debido a que solo tres jugadores del equipo galo no nacieron en Francia: Michael Olise (Inglaterra), Marcus Thuram (Italia) y Brice Samba (Congo). Lo que sí sucede es que muchos seleccionados africanos se nutrieron de futbolistas que nacieron en Francia.

El posteo de la vicegobernadora mendocina generó decenas de reacciones, la mayoría en rechazo a sus dichos. Indignados, los usuarios la definieron como "desubicada", "maleducada" y "racista" , y la criticaron en especial por expresarse de esa forma desde el cargo que ostenta.

Formada en las filas del PRO, Casado se desafilió a ese partido en mayo del año pasado y dio el saltó a La Libertad Avanza en mayo del año pasado. Médica de profesión, en sus redes sociales se define como "liberal antes que estuviera de moda".

La dirigente mendocina no suele escaparle a las polémicas. En abril de 2025, en medio del conflicto con el Gobierno por el recorte presupuestario a las universidades, sostuvo que hay carreras que "son hobbies” y calificó como “un despilfarro” y “una estafa” el financiamiento de los planes de estudio que no tienen "salida laboral" .

En el mismo tono, en 2021 había expresado sus deseos de que el por entonces presidente Alberto Fernández contagiara de coronavirus a su vice, Cristina Kirchne​r.

"Díganme que estuvo con CFK en las últimas 48 horas", escribió en ese momento luego de que el jefe de Estado confirmara que había dado positivo y estaba aislado.

Fuente: Clarín