Impactante accidente en la Ruta 11: un hombre murió y hay cuatro heridos tras un choque frontal entre un auto y un camión

Un hombre murió y otras cuatro personas resultaron heridas tras un trágico accidente en la Ruta 11, a la altura de Villa Ocampo, Santa Fe.

El accidente ocurrió a las 9.30 cuando un auto marca Kia, que viajaba de Paraguay a la provincia de Buenos Aires, chocó de frente contra un camión Fiat que circulaba sin carga y se dirigía hacia Villa Ocampo.

El choque fue a la altura del kilómetro 870, frente a la Estación Termoeléctrica de la empresa Secco SA.

Según la reconstrucción de varios testigos, los bomberos teorizaron que el hecho se produjo a raíz de maniobras imprevistas por parte del auto , al cual se lo había visto zigzagueando.

Sin embargo, aún esperan el resultado de las pericias para determinar cómo se produjo el choque y si le ocurrió algo al conductor .

El conductor del camión salió ileso y la víctima fatal fue el conductor del auto, que viajaba acompañado por otras cuatro personas.

Entre las víctimas, una nena de cinco años resultó herida y dos personas tuvieron que ser rescatadas y trasladadas de urgencia por quedar atrapadas dentro del vehículo.

El siniestro obligó a las autoridades a interrumpir por completo la circulación en la autopista durante la mañana para que trabajaran los peritos y equipos de emergencia. El tránsito se pudo liberar a las 12.

Las autoridades aún continúan con las pericias para esclarecer la mecánica del choque y las circunstancias que desencadenaron el impacto final. En el lugar trabajaron dotaciones de bomberos, servicios de emergencias y personal de Seguridad Vial.

Fuente: TN