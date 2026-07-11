La psicología asegura que las personas que ceden el asiento en el transporte público no solo son respetuosas

Ofrecer el asiento en el colectivo, tren o subte suele considerarse un simple acto de buena educación. Sin embargo, desde la mirada de la psicología , este tipo de acciones cotidianas puede ser mucho más que una norma social: se trata de una conducta prosocial , es decir, un comportamiento voluntario que busca beneficiar a otra persona sin esperar nada a cambio.

Diversos estudios de la psicología social coinciden en que quienes realizan estos gestos suelen mostrar una mayor sensibilidad hacia las necesidades ajenas y una predisposición a colaborar con los demás. Aunque un solo acto no define la personalidad de alguien, sí puede ser una señal de ciertas habilidades sociales y emocionales.

La empatía es la capacidad de reconocer y comprender las emociones o necesidades de otra persona. Cuando alguien decide ceder su asiento a un adulto mayor, una mujer embarazada o una persona con movilidad reducida, primero identifica esa necesidad y luego elige actuar para ayudar.

Este proceso requiere observar el entorno, interpretar señales y responder de manera consciente, habilidades que están directamente relacionadas con la inteligencia emocional y la conducta prosocial.

Aunque muchas personas aprendieron desde chicas que ceder el asiento es una regla de convivencia, la psicología sostiene que este comportamiento refleja otros aspectos importantes:

Estas características favorecen relaciones sociales más saludables y fortalecen los vínculos entre las personas.

La inteligencia emocional no solo implica reconocer las propias emociones, sino también comprender cómo se sienten los demás y actuar en consecuencia. Ceder el asiento puede ser una muestra de autocontrol, empatía y conciencia social: la persona deja de priorizar su propia comodidad para responder a la necesidad de alguien más.

Los especialistas destacan que acciones cotidianas como agradecer, sostener una puerta, ayudar a cargar un objeto pesado o ceder el asiento contribuyen a generar entornos más amables y cooperativos . Si bien estos gestos no permiten sacar conclusiones definitivas sobre la personalidad, forman parte de las llamadas conductas prosociales, asociadas a una mejor convivencia y relaciones interpersonales más positivas.

Fuente: TN