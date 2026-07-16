Tragedia en Zárate-Brazo Largo: un camión perdió el control, cayó del puente Urquiza y murió su chofer

Un camión que circulaba por la Ruta Nacional 12 perdió el control este miércoles por la tarde en el puente Justo José de Urquiza del complejo Zárate-Brazo Largo, traspasó la barrera de contención y cayó al vacío, donde impactó contra el terreno e inmediatamente se incendió por completo.

El conductor, identificado como Alejandro Suárez , de aproximadamente 45 años y con domicilio en Villa Elisa, partido de La Plata, murió en el acto a causa del impacto y las llamas que consumieron la cabina.

El vehículo involucrado era un camión Volkswagen 717 que arrastraba un semirremolque marca Bonano. Según los reportes preliminares, transportaba soda cáustica, un cargamento químico que complicó las tareas de los equipos de emergencia debido a su naturaleza y a las condiciones generadas por el incendio. El vehículo quedó completamente destruido por las llamas.

En el lugar trabajaron de inmediato personal de la Comisaría de Ceibas, dotaciones de bomberos de la región, efectivos de Gendarmería Nacional y servicios de emergencias médicas.

Las tareas incluyeron el control del fuego, el acceso a los restos del vehículo y las maniobras de rescate del cuerpo del conductor. La fiscalía local tomó intervención y ordenó la realización de pericias accidentológicas para determinar las causas exactas del despiste, que por el momento permanecen bajo investigación.

El hecho generó restricciones parciales en el tránsito en la zona, debido a las columnas de humo y las operaciones de emergencia. Las autoridades solicitaron a los automovilistas circular con máxima precaución.

El informe inicial fue emitido por la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial desde el Puesto de Control Vial Brazo Largo, ubicado en el kilómetro 119 de la misma ruta.

Las pericias técnicas determinarán si factores como el estado de la calzada, condiciones climáticas, posibles fallas mecánicas o exceso de velocidad contribuyeron al siniestro. Por el momento, no se reportaron otros heridos ni daños a terceros.

Fuente: TN