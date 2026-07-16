El festejo masivo en el Obelisco por el triunfo de la Selección terminó con peleas entre hinchas y agresiones a la policía

Los festejos por la victoria de la Selección argentina ante Inglaterra registraron momentos de tensión en los primeros minutos de este jueves en la zona del Obelisco , donde se produjeron peleas y agresiones contra la Policía.

Los disturbios fueron contenidos con la intervención de los propios hinchas, y no se reportaron personas heridas de gravedad .

Los incidentes comenzaron mientras se celebraba el triunfo del equipo dirigido por Lionel Scaloni. En medio de los festejos, hubo peleas entre los propios hinchas y se registraron agresiones contra los agentes que participaban del operativo de seguridad.

Según pudo constatar TN, los efectivos fueron atacados con piedras y botellas, pero no hubo agentes heridos . Los episodios generaron momentos de tensión entre las personas que se encontraban en el lugar, aunque no derivaron en enfrentamientos de mayor magnitud.

Parte de los simpatizantes que participaban de la celebración intervino para separar a quienes protagonizaban las peleas y evitar que la violencia continuara. De esa manera, los disturbios pudieron ser contenidos y los festejos siguieron sin nuevos episodios graves.

Fuentes de Seguridad porteña confirmaron a este medio que no hubo agentes heridos como consecuencia de los incidentes.

Los festejos por el pase de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 también dejaron tres hombres heridos en el centro de Mar del Plata. El episodio más grave ocurrió alrededor de las 20, cuando un semáforo cayó en la esquina de la avenida Luro e Hipólito Yrigoyen , en medio de una multitud. Según testigos, algunas personas se habrían trepado a la estructura antes de que cediera su base.

El semáforo alcanzó a un hincha, que fue asistido por personal del SAME y trasladado a un centro de salud. Mientras trabajaban los médicos, los presentes formaron un cordón humano para facilitar el paso de la ambulancia. Defensa Civil, la Cruz Roja y la Patrulla Municipal retiraron la estructura y ordenaron el tránsito.

Además, otro hombre cayó desde el monumento a San Martín y fue derivado consciente al Hospital Interzonal. A pocas cuadras, sobre la calle San Luis, un tercer hincha recibió un botellazo en la cabeza y sufrió heridas cortantes.

Los festejos por el pase de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 terminaron con incidentes en las inmediaciones del Patio Olmos, Córdoba, donde miles de personas se habían concentrado para celebrar. En medio de la multitud se registraron enfrentamientos y botellazos , por lo que la Policía intervino con agentes a pie, motocicletas y gases lacrimógenos para dispersar a los involucrados.

El operativo contó con unos 600 efectivos distribuidos en distintos sectores del centro de Córdoba y con un helicóptero que monitoreó la zona desde el aire. El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, informó que se secuestraron más de 1.500 botellas con bebidas alcohólicas.

El funcionario confirmó que al menos 10 personas fueron detenidas . “Tenemos detenidos por contravenciones, por resistencia a la autoridad y por poner en riesgo el patrimonio público”, explicó. Además, sostuvo que los disturbios fueron provocados por un grupo reducido y aseguró: “El que venga a festejar lo vamos a cuidar y el que venga a cometer estos hechos vandálicos lo vamos a detener”.

Fuente: TN