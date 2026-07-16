Sin abrigo y a 20 grados bajo cero: el emocionante festejo de un docente en la Antártida tras el triunfo de la Selección

La pasión por la Selección argentina llegó hasta uno de los rincones más inhóspitos del planeta. Un docente de la Escuela Provincial N° 38 de la Base Esperanza, en la Antártida Argentina , llevó a cabo un emocionante festejo tras la victoria por 2-1 ante Inglaterra.

En un video que se difundió en las últimas horas, se puede ver cómo el hombre sale al exterior con la camiseta albiceleste, una bandera argentina y sin abrigo, pese a que la temperatura era de más de 20 grados bajo cero .

El momento fue compartido en redes sociales por una usuaria y rápidamente se volvió viral. En las imágenes se observa al docente enfrentando las fuertes ráfagas de viento y la nieve mientras sostiene con firmeza la bandera argentina , que logra flamear con fuerza en medio de las extremas condiciones climáticas.

“ ¡Vamos Argentina, carajo! ”, grita con entusiasmo el maestro mientras celebra el pase del equipo de Lionel Scaloni a la final del Mundial, en una escena que conmovió a miles de usuarios.

Según trascendió, el protagonista del video es Gustavo Olivera , docente de la Escuela Provincial N° 38 “Presidente Raúl Ricardo Alfonsín” , el centro educativo más austral del mundo. El mismo funciona en la Base Esperanza, una de las instalaciones permanentes de la Antártida Argentina donde también viven familias y asisten chicos a clases durante todo el año.

El singular festejo se sumó a las multitudinarias celebraciones que se vivieron en distintos puntos de la Argentina y del mundo .

Desde el Obelisco hasta ciudades como Roma, Punta del Este y Madrid , miles de hinchas salieron a las calles para celebrar la clasificación a una nueva final.

Fuente: TN