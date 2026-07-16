Quini 6: por qué no hubo sorteo este miércoles 15 de julio

Este miércoles 15 de julio no se realizó el sorteo N°3391 del Quini 6 . El mismo estaba estipulado para las 21:15 , con un pozo acumulado de $8.550.000.000 .

Según informó la Lotería de Santa Fe, la suspensión del sorteo ocurrió por un problema técnico. “Informamos que por inconvenientes con los sistemas de procesamiento en una de las provincias , el sorteo N°3391 del Quini 6 se reprograma", expresaron en un comunicado oficial.

De acuerdo con la Lotería de Santa Fe, el sorteo se llevará a cabo este jueves 16 de julio, desde las 21:15 .

Por otro lado, avisaron que la transmisión se realizará en vivo y en directo desde la sala de sorteos de la Lotería de Santa Fe.

El apostador debe elegir seis números del 00 al 45 en una agencia oficial, participando con ellos en los sorteos Tradicional, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y Pozo Extra.

Fuente: TN