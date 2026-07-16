Giuliano Simeone, jugador de la Selección: “Todos los días desayuno una tortilla de dos huevos con queso”

La alimentación es una de las claves del rendimiento de los futbolistas de élite. En ese contexto, Giuliano Simeone , jugador de la Selección argentina y del Atlético de Madrid, contó cuál es el desayuno que forma parte de su rutina diaria: una tortilla de dos huevos con queso .

El propio delantero explicó que suele repetir esa preparación cada mañana , una combinación sencilla pero rica en proteínas, que le aporta energía y saciedad para afrontar los entrenamientos y los partidos .

Los huevos son una de las principales fuentes de proteínas de alto valor biológico , fundamentales para la recuperación y el mantenimiento de la masa muscular. Al combinarse con queso, también incorporan calcio y grasas que ayudan a prolongar la sensación de saciedad .

Por eso, este tipo de desayuno es habitual entre deportistas que necesitan mantener un buen aporte nutricional sin recurrir a preparaciones demasiado elaboradas.

Aunque la receta de Giuliano Simeone es simple, algunos chefs recomiendan un pequeño cambio para mejorar el resultado.

El cocinero Dabiz Muñoz , reconocido con tres estrellas Michelin, asegura que una tortilla francesa puede quedar mucho más jugosa si los huevos se baten suavemente y se cocinan a fuego medio-bajo, removiéndolos durante los primeros segundos antes de incorporar el queso.

Según explica, esta técnica permite obtener un interior más cremoso y un queso perfectamente fundido .

No hace falta ser futbolista profesional para adoptar este tipo de desayuno. La tortilla de huevos con queso se prepara en pocos minutos , aporta proteínas de calidad y puede acompañarse con una tostada integral, fruta o una infusión para lograr una comida más completa.

Es justamente esa combinación de rapidez, valor nutricional y sabor la que explica por qué Giuliano Simeone la elige todos los días antes de comenzar su jornada.

Fuente: TN