Pocos lo saben: para qué sirve el botón “Borrar” del cajero automático y en qué se diferencia del de “Cancelar”

Usar un cajero automático es una tarea cotidiana para millones de personas. Sin embargo, hay dos botones que suelen generar confusión: “Borrar” y “Cancelar” . A simple vista parecen hacer lo mismo, pero en realidad cumplen funciones diferentes y pueden cambiar el resultado de una operación.

Conocer para qué sirve cada uno no solo facilita el uso del cajero, sino que también ayuda a evitar errores al ingresar datos o incluso a proteger la información bancaria .

El botón “Borrar” está pensado para corregir un dato ingresado por error sin necesidad de reiniciar toda la operación.

Por ejemplo, si al escribir el PIN, el monto de una extracción o cualquier otro número se presiona una tecla equivocada, este botón elimina la última cifra o limpia el campo para volver a escribirlo correctamente.

De esa manera, el usuario puede continuar con la transacción sin empezar desde el principio.

El botón “Cancelar” tiene una función completamente distinta: interrumpe la operación que se está realizando .

Al presionarlo, el cajero detiene la transacción y, según el momento en que se utilice, puede volver al menú principal o finalizar la sesión y devolver la tarjeta.

Por ese motivo, se recomienda usarlo únicamente cuando se desea abandonar la operación o si surge algún inconveniente durante el proceso.

Confundir ambos botones puede hacer que una operación se demore más de lo necesario .

Mientras que “Borrar” permite corregir un error puntual y seguir adelante, “Cancelar” obliga a reiniciar el procedimiento o incluso a insertar nuevamente la tarjeta si la sesión ya terminó.

En operaciones donde hay límites de tiempo, esa diferencia puede resultar clave .

Los especialistas en seguridad bancaria recomiendan seguir algunos hábitos cada vez que se utiliza un cajero automático:

Aunque parezcan detalles menores, conocer la función de cada botón ayuda a realizar las operaciones de forma más rápida, segura y sin errores innecesarios.

Fuente: TN