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Pocos lo saben: para qué sirve el botón “Borrar” del cajero automático y en qué se diferencia del de “Cancelar”

Redacción CNM julio 16, 2026

Usar un cajero automático es una tarea cotidiana para millones de personas. Sin embargo, hay dos botones que suelen generar confusión: “Borrar” y “Cancelar” . A simple vista parecen hacer lo mismo, pero en realidad cumplen funciones diferentes y pueden cambiar el resultado de una operación.

Conocer para qué sirve cada uno no solo facilita el uso del cajero, sino que también ayuda a evitar errores al ingresar datos o incluso a proteger la información bancaria .

El botón “Borrar” está pensado para corregir un dato ingresado por error sin necesidad de reiniciar toda la operación.

Por ejemplo, si al escribir el PIN, el monto de una extracción o cualquier otro número se presiona una tecla equivocada, este botón elimina la última cifra o limpia el campo para volver a escribirlo correctamente.

De esa manera, el usuario puede continuar con la transacción sin empezar desde el principio.

El botón “Cancelar” tiene una función completamente distinta: interrumpe la operación que se está realizando .

Al presionarlo, el cajero detiene la transacción y, según el momento en que se utilice, puede volver al menú principal o finalizar la sesión y devolver la tarjeta.

Por ese motivo, se recomienda usarlo únicamente cuando se desea abandonar la operación o si surge algún inconveniente durante el proceso.

Confundir ambos botones puede hacer que una operación se demore más de lo necesario .

Mientras que “Borrar” permite corregir un error puntual y seguir adelante, “Cancelar” obliga a reiniciar el procedimiento o incluso a insertar nuevamente la tarjeta si la sesión ya terminó.

En operaciones donde hay límites de tiempo, esa diferencia puede resultar clave .

Los especialistas en seguridad bancaria recomiendan seguir algunos hábitos cada vez que se utiliza un cajero automático:

Aunque parezcan detalles menores, conocer la función de cada botón ayuda a realizar las operaciones de forma más rápida, segura y sin errores innecesarios.

Fuente: TN


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