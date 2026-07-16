Le hicieron creer que iba a sacarse una foto familiar y terminó llorando al recibir el regalo que jamás imaginó

Hay regalos que se compran y otros que se construyen durante años. En la familia Peschiutta , el auto que apareció estacionado frente a la casa el último Día del Padre empezó a gestarse mucho antes de que existieran las llaves, el moño o la videollamada que coordinó la sorpresa. En realidad, comenzó con un hombre que pasó la vida trabajando, enfrentó golpes que parecían imposibles de superar y, aun así, nunca dejó de sonreír para que los demás no perdieran la esperanza.

Ese hombre se llama Daniel Peschiutta , cumplió 65 años el 1 de julio y dedicó toda su vida a trabajar como maquinista , realizando nivelación de caminos y represas. Durante décadas levantó proyectos con sus máquinas hasta que, en 2002, todo cambió de un día para el otro.

Mientras atravesaba el duelo por la muerte de su mamá , Porota , sufrió además un golpe que terminó por derrumbar su empresa : un inquilino del campo donde guardaba toda la maquinaria se llevó los equipos con los que trabajaba.

La vida, sin embargo, todavía le tenía preparadas otras pruebas. A lo largo de los años enfrentó la muerte de un empleado, la pérdida del trabajo y distintos accidentes laborales y domésticos . Cada uno dejó una marca, pero ninguno consiguió cambiar aquello que más recuerdan quienes lo conocen: su manera de mirar la vida.

“Nunca lo conocimos enojado. Es muy sensible, incluso llora mirando películas de dibujitos con sus nietos ”, contó a TN su hija Vanesa, una de las protagonistas de la historia que hoy emociona en las redes sociales.

La familia recuerda aquellos años como una etapa muy dura. Hubo momentos en los que la plata no alcanzaba ni para cubrir lo más básico . Sin embargo, dentro de la casa nunca faltó algo que, con el tiempo, terminó convirtiéndose en una marca registrada de los Peschiutta.

“Pasamos situaciones muy difíciles, momentos en los que no teníamos para comer y, aun así, las risas nunca faltaron. Eso es lo que nos caracteriza: la unión y el amor que nos tenemos . Papá siempre mostró ser fuerte para todos”, relató Vanesa.

Esa forma de enfrentar la adversidad también se reflejaba en su relación con los demás. Según cuentan sus hijos, Daniel siempre encontraba la manera de tender una mano , incluso cuando él mismo estaba atravesando necesidades.

Quizás por eso, cuando hace unos meses sufrió un accidente, perdió el auto y también el trabajo, sus hijos sintieron que había llegado el momento de hacer algo por él .

La idea nació de Cecilia, la menor de los cuatro hermanos. “Ella veía que mi papá venía pasando momentos muy duros y quería darle algo que le devolviera un poco de felicidad ”, recordó la joven cordobesa.

A partir de ese momento comenzó una misión silenciosa en la que participó toda la familia: Daniel, sin saberlo, se convirtió en el centro de una organización casi perfecta integrada por su esposa Maricel, sus cuatro hijos —Federico, Vanesa, Virginia y Cecilia—, cinco nietos, una nuera, un yerno y Julio, hermano de Maricel.

El plan inicial era sorprenderlo para su cumpleaños. Sin embargo, la ansiedad pudo más.

“Entre todos nos pusimos de acuerdo en adelantarlo para el Día del Padre porque la emoción ya nos desbordaba . Sacamos un préstamo y empezamos a buscar un auto que se ajustara al presupuesto y que fuera cómodo para él”, explicó Vanesa.

Durante semanas revisaron publicaciones en Marketplace, hablaron con vendedores y viajaron para ver distintos vehículos que finalmente no los convencían. Hasta que el 13 de junio fueron a la capital de Córdoba y apareció el indicado .

Con el vehículo ya comprado quedaba resolver el último desafío: cómo entregarlo sin que Daniel sospechara absolutamente nada.

La mamá y el tío prepararon el gran moño blanco que coronaría el regalo. Después surgió otra idea destinada a emocionar todavía más al homenajeado.

Armaron un álbum familiar con fotos de todos los que participaron de la sorpresa . Pero había un detalle especial: detrás de cada imagen, cada integrante escribió una carta de puño y letra . “Cuando le dimos el libro, él no podía leer en voz alta. Nosotros tampoco necesitábamos escuchar las cartas porque con verlo llorar ya llorábamos todos . Fue un momento hermoso”, contó Vanesa.

Daniel pensó que ese era el final de la celebración. No imaginaba que fuera apenas el comienzo. Con la excusa de sacar una foto familiar para completar el álbum, todos salieron a la vereda. Mientras tanto, Federico esperaba escondido a la vuelta de la esquina con el auto.

La coordinación se hacía por videollamada. Los nervios también jugaban su partido. “Íbamos diciéndole a Fede que se acercara, pero él estaba tan ansioso que se lo veía ir y venir en la esquina. Por suerte papá nunca lo vio ”, recordó Vane entre risas.

Entonces llegó la escena que hoy recorrió miles de pantallas. Le dijeron que sus nietos tenían un último regalo para darle. Los cinco chicos caminaron hacia él con una pequeña bolsa de regalo . Dentro había una cajita, similar a la de un teléfono celular.

Cuando Daniel la abrió encontró las llaves . Instantes después levantó la vista y vio aparecer el auto. Las lágrimas que hasta ese momento había intentado contener ya no encontraron refugio . Tampoco las de su familia.

En ese abrazo colectivo no solo había un auto. Había años de esfuerzo compartido, de dificultades enfrentadas juntos y una manera silenciosa de decir gracias .

Fuente: TN