Cuáles son las ciudades más frías de la Argentina hoy, jueves 16 de julio

El frío intenso cedió esta semana y puso fin a la ola polar que afectó a gran parte de la Argentina durante los últimos días. De todas maneras, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que al menos tres ciudades amanecieron con temperaturas por debajo de los 0°C .

El primer lugar fue para Río Grande (Tierra del Fuego) , con -4,3°C, sensación térmica de -8,2°C y humedad del 85%.

El segundo puesto lo ocupó El Calafate (Santa Cruz) , con -1°C y humedad del 99%. El podio lo completó Ushuaia (Tierra del Fuego) , con -0,6°C, sensación térmica de -7°C y humedad del 82%.

Por la mañana, el cielo estará nublado , con una probabilidad de precipitación de hasta un 10% y una mínima de 17°C .

Hacia la tarde, el cielo estará mayormente nublado , con 20°C y hasta 10% de probabilidad de precipitaciones.

Para la noche, se esperan 18°C , con cielo mayormente nublado. Se pronostican ráfagas del sector norte de hasta 50 km/h .

Fuente: TN