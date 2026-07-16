Lo que debe dominar a los 20, 30 y 40 años para vivir con total plenitud, según Benjamin Franklin

Benjamin Franklin es recordado como científico, inventor , diplomático y uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Sin embargo, entre las reflexiones que dejó para la posteridad hay una que continúa siendo citada más de dos siglos después por quienes hablan de crecimiento personal y madurez: “A los 20 años gobierna la voluntad; a los 30, la inteligencia; y a los 40, el juicio” .

Aunque la frase fue escrita en el siglo XVIII , su interpretación sigue despertando interés porque plantea una forma sencilla de entender cómo evolucionan las capacidades humanas con el paso del tiempo. Más que establecer una regla absoluta, Franklin propuso una reflexión sobre la manera en que la experiencia transforma la forma de pensar , decidir y enfrentar los desafíos de la vida .

La primera etapa descrita por Franklin está asociada con la voluntad . A los 20 años, la energía, la curiosidad y el deseo de construir un proyecto de vida suelen impulsar decisiones rápidas y una mayor disposición a asumir riesgos.

En este periodo predominan las ganas de explorar nuevas oportunidades , iniciar estudios , emprender proyectos o cambiar de rumbo sin que la experiencia represente todavía un factor determinante . La voluntad funciona como el impulso inicial que mueve a actuar, incluso cuando aún no se conocen todas las consecuencias de cada decisión.

Para Franklin, la siguiente transformación ocurre alrededor de los 30 años , cuando la inteligencia comienza a orientar las decisiones.

En esta etapa, el conocimiento adquirido deja de ser únicamente información acumulada y empieza a convertirse en una herramienta para resolver problemas , establecer prioridades y diseñar estrategias más realistas . La experiencia laboral, la construcción de relaciones personales y el aprendizaje derivado de los errores permiten evaluar con mayor claridad las diferentes alternativas antes de actuar.

La inteligencia, en este contexto, no hace referencia exclusivamente al nivel académico, sino a la capacidad de aplicar el razonamiento para alcanzar objetivos de manera más eficiente .

La última fase mencionada por Franklin llega a los 40 años con el predominio del juicio . A diferencia de la voluntad o la inteligencia, el juicio implica integrar la experiencia , el conocimiento y la prudencia para valorar las consecuencias de cada decisión . Se trata de una capacidad que se fortalece con el paso del tiempo y que permite analizar una situación desde distintas perspectivas antes de actuar.

En otras palabras, el juicio representa la habilidad para reconocer qué decisiones funcionaron en el pasado , cuáles no y cómo utilizar ese aprendizaje para afrontar nuevos desafíos con mayor equilibrio.

Diversas investigaciones sobre desarrollo humano y bienestar psicológico muestran que la madurez no depende únicamente de cumplir años . Factores como la educación , el entorno familiar , las experiencias de vida , la personalidad y las oportunidades influyen en la manera como cada persona desarrolla habilidades para enfrentar los retos cotidianos.

Un estudio sobre sabiduría y salud mental, realizado por la Universidad de California en San Diego (UCSD) y liderado por el neuropsiquiatra Dilip V. Jeste , analizó a adultos de entre 17 y 92 años y encontró que los niveles de sabiduría suelen incrementarse durante la mediana edad , aunque este proceso no sigue un calendario idéntico para todas las personas.

Con el paso de las décadas, la combinación entre voluntad, inteligencia y juicio puede dar lugar a capacidades como la resiliencia , la empatía , el liderazgo o la sabiduría práctica , entendida como la habilidad para tomar decisiones considerando no solo los resultados inmediatos, sino también su impacto en otras personas.

Fuente: La Nación