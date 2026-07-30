Tragedia en San Juan: rescataron los cuerpos de las siete víctimas y la Justicia avanzará con las pericias

Los equipos de emergencia rescataron los cuerpos de las siete personas que fallecieron el miércoles en el accidente de un helicóptero en una zona de difícil acceso de Valle Fértil , en San Juan.

Tras el rescate, se realizó el traslado hacia la capital provincial para las pericias forenses y la posterior entrega a los familiares. Arribaron a San Juan luego de las 17 horas. En la morgue provincial, esperaban los peritos y los familiares para el reconocimiento de los cuerpos .

El accidente en una zona cercana al límite con La Rioja y al Parque Provincial Ischigualasto . La baja visibilidad impidió completar el rescate durante la jornada del miércoles. El operativo se reanudó al amanecer del jueves con la participación de efectivos de Gendarmería Nacional, Policía de San Juan, bomberos, personal de emergencias y autoridades judiciales .

Pasadas las 13, los cuerpos fueron retirados de la aeronave y trasladados a pie por personal especializado hasta vehículos Unimog de Gendarmería, los únicos capaces de circular por el terreno accidentado. Desde allí se organizó una caravana de vehículos de Criminalística y de la policía provincial hacia el ingreso del Parque Provincial Ischigualasto, donde se instalaron morgueras provisorias para las primeras actuaciones judiciales y forenses.

Entre las víctimas se encontraban altos cargos de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público de San Juan: Marcelo Videla , subjefe de la Policía provincial, Rubén Castro , jefe de Bomberos, Carlos Heredia, director de Protección Civil, y Jorge Carbajal , subjefe de Bomberos. También fallecieron Andrés Bosch , coordinador de la Región Centro del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, y Rodrigo Aimetta , instructor técnico y jefe de una brigada nacional del mismo organismo.

El piloto era Matías Valenzuela . Todos participaban de una instancia de formación y apoyo al combate de incendios forestales que se desarrollaba en la zona.

El accidente ocurrió en Los Arrieros , un paraje ubicado al norte del Parque Provincial Ischigualasto , dentro de una amplia zona fiscal conocida como Caballo Anca , entre los departamentos de Valle Fértil y Jáchal.

El lugar donde se precipitó el helicóptero presenta un terreno de muy difícil acceso. Según la información oficial, la aeronave cayó en una quebrada cercana al nacimiento de las Barrancas Coloradas, a unos 10 kilómetros del último punto al que es posible llegar en vehículo.

A partir de allí, los equipos de rescate tuvieron que avanzar a pie por una zona con abundante vegetación, grandes formaciones rocosas y pronunciados desniveles , condiciones que complicaron el operativo desde los primeros momentos.

Las características geográficas del lugar también obligaron a coordinar sobrevuelos para ubicar con precisión la aeronave. El último contacto registrado con el Bell 412 fue a las 10:26, cuando volaba a unos 3724 pies de altitud y a una velocidad cercana a los 81 kilómetros por hora.

Además de su complejidad geográfica, Los Arrieros posee un valor histórico. El paraje está atravesado por antiguos senderos utilizados hace más de dos siglos para el traslado de ganado entre San Juan y La Rioja.

En los últimos años, ese patrimonio impulsó el desarrollo de la denominada Ruta de Los Arrieros , un circuito pensado para ampliar la oferta turística de Ischigualasto y poner en valor esos caminos tradicionales.

Fuente: TN