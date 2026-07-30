Detectaron por primera vez en Buenos Aires una droga sintética que contiene nueve sustancias diferentes y alertan por su riesgo

La detección de una única dosis que contenía nueve drogas sintéticas diferentes encendió las alarmas entre las autoridades sanitarias y judiciales en la Ciudad de Buenos Aires.

Se trata de una combinación inédita en la Argentina que, por la diversidad de sustancias presentes y sus distintos mecanismos de acción, representa un riesgo excepcional para quienes la consuman y supone un desafío adicional para los equipos médicos en caso de una intoxicación.

El hallazgo fue realizado por el Laboratorio de Toxicología y Química Forense del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de una causa impulsada por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos vinculados con Estupefacientes (UFEIDE). La investigación, según informó NA, concluyó con la detención de un hombre acusado de comercialización agravada de drogas .

Según determinaron los investigadores, el sospechoso utilizaba un pet shop ubicado en el barrio de Boedo como fachada para desarrollar la actividad ilegal. La venta se concretaba tanto dentro del comercio como mediante la modalidad conocida como “ pasamanos ”, en la que los compradores retiraban la sustancia desde sus vehículos tras una breve detención frente al local.

Durante los allanamientos realizados en el negocio y en el domicilio del imputado, la Policía secuestró 15 troqueles con la mezcla química, casi 58 gramos de ketamina, comprimidos de MDA, pastillas conocidas como “micropunto”, troqueles de LSD y US$3600 en efectivo . Con esos elementos, la fiscal Cecilia Amil Martín dispuso la detención del acusado.

El análisis de laboratorio permitió identificar una composición sin antecedentes en una sola dosis . Los troqueles contenían brolanfetamina, dimetoxianfetamina, metanfetamina, metilendioxianfetamina (MDA), metilendioximetanfetamina (MDMA o éxtasis), el alucinógeno sintético 25-E-NBOH, ketamina, aminopirina —un analgésico prohibido en la Argentina por sus efectos adversos— y cafeína.

Para los especialistas, el principal peligro radica en la interacción entre compuestos con efectos muy diferentes sobre el organismo . La combinación reúne estimulantes, sustancias psicodélicas, anestésicos disociativos y otros componentes que pueden potenciarse entre sí de manera impredecible. Esto impide conocer con precisión la dosis realmente recibida por el consumidor y vuelve mucho más compleja la atención médica en una emergencia.

Entre las consecuencias posibles mencionadas por los expertos figuran alteraciones cardiovasculares, cambios severos del estado de conciencia, hipertermia, convulsiones y otros cuadros potencialmente fatales .

Por la gravedad del descubrimiento, las autoridades informaron el caso al Sistema de Alerta Temprana del Ministerio de Seguridad Nacional y al mecanismo internacional coordinado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). El objetivo es reforzar la vigilancia sobre la aparición de nuevas sustancias psicoactivas, compartir información con otros organismos y advertir a la población sobre los riesgos crecientes asociados al consumo de drogas sintéticas adulteradas o combinadas.

Fuente: TN