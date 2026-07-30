Detuvieron a la funcionaria de Morón a la que le encontraron medio kilo de cocaína en su casa

La Policía bonaerense detuvo a Luna Ortigoza , la funcionaria de Morón que es investigada por narcotráfico. La mujer de 27 años estaba prófuga desde el 22 de mayo.

Según pudo saber TN , los efectivos de la División Operativa de Ejecución de Capturas de la provincia la encontró en un escondite en Merlo, ubicado en la calle Miró al 1940.

Al momento de la detención, le incautaron 85 gramos de cocaína fraccionados , una balanza de precisión y $60.500 en efectivo .

El caso se conoció luego de un allanamiento en la casa de la exfuncionaria donde encontraron medio kilo de cocaína . Desde entonces, se le abrió una causa por venta de drogas y tenencia ilegal de arma de fuego.

Sin embargo, cuando la fueron a buscar a la casa no la encontraron y desde ese momento pesaba sobre ella un pedido de captura.

En la causa interviene la UFI 9 Departamento Judicial Morón, a cargo de Emiliano Hugo Rodríguez Reggiani, y Laura Pinto, del Juzgado de Garantías N°1.

Ortigoza había comenzado a trabajar en el municipio de Morón en febrero de 2020, pocos días antes del inicio de la pandemia.

Cinco años después, el 19 de junio de 2025, fue designada por el intendente como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad, un puesto que contemplaba una carga horaria de 48 horas semanales.

Una vez que se conoció el resultado del allanamiento, el intendente Lucas Ghi desplazó a Ortigoza inmediatamente de su cargo .

“Todos los recursos y medios que estén a nuestro alcance los vamos a aportar para que avance la investigación y todas las personas involucradas rindan cuentas ante la Justicia”, aseguró el jefe comunal en diálogo con TN .

“Soy el principal interesado en que se esclarezca esta situación. Estoy profundamente decepcionado por la tarea que yo le había encomendado”, resaltó Ghi, aunque aclaró que la funcionaria “entró durante la gestión anterior”.

“Recibimos denuncias anónimas y las volcamos a la UFI. Desde que nos enteramos dejó de ser funcionaria”, expresó el intendente. “Nunca había mostrado nada raro, pero cuando nos enteramos de esto no vacilamos ni un segundo” , aseveró.

Ghi manifestó que Ortigoza estaba “formada y capacitada ” en el área de género y que su cargo no fue producto de su militancia. “Nunca dejamos de estar en alerta, pero lo que pasa es que evaluamos en un campo de acción. Lo que pasa en el ámbito privado no tenemos manera de enterarnos, a menos que nos llegue una denuncia”, explicó.

Fuente: TN