Tragedia en Córdoba: el minibus de un plantel femenino infantil chocó contra un auto y dejó dos víctimas fatales

Un hombre y una mujer murieron y 16 nenas de entre 9 y 12 años resultaron heridas este jueves por la tarde, luego de que el minibús en el que regresaban de disputar un partido de fútbol chocara de frente contra un auto en la Ruta Provincial 4 , entre La Carlota y Huanchilla, en el sur de Córdoba . Las autoridades investigan cómo se produjo el impacto.

El siniestro ocurrió cerca de las 17.50 en el sector conocido como la curva de la Herrería . Las menores, oriundas de Laboulaye y Serrano , integran un equipo infantil de fútbol femenino y volvían de jugar un partido en Río Cuarto.

Tras el choque, el minibús quedó volcado sobre la ruta y con daños en su parte delantera. El automóvil, un Fiat Siena, terminó con el frente destruido.

Las 16 jugadoras sufrieron golpes, escoriaciones y cortes provocados por el estallido de los vidrios . Todas fueron trasladadas al Hospital de La Carlota, donde recibieron asistencia médica y contención psicológica.

Según la información difundida hasta el momento, ninguna de las nenas sufrió heridas de gravedad ni corre riesgo de vida . También se realizaron derivaciones hacia un centro de salud de Río Cuarto.

En el auto viajaban cuatro personas. Dos de ellas —un hombre y una mujer mayores de edad— murieron como consecuencia del impacto. Además, otra mujer resultó gravemente herida y debió ser hospitalizada. Hasta el momento no se difundieron oficialmente las identidades de las víctimas fatales.

Fabricio Ibarra, jefe de los Bomberos Voluntarios de La Carlota, explicó que la visibilidad era normal al momento del accidente y señaló que el impacto ocurrió en un tramo prácticamente recto, aunque ubicado dentro de una zona de curvas.

“ Estamos tratando de averiguar qué pasó realmente porque en el momento que se produjo el siniestro la visibilidad era normal ”, indicó.

El jefe de bomberos agregó que durante la tarde había un intenso tránsito de camiones relacionado con la actividad agrícola , aunque todavía no se determinó si esa circunstancia tuvo alguna incidencia en el choque.

La Ruta Provincial 4 permaneció restringida después del accidente y los vehículos fueron desviados por caminos alternativos de tierra. La Policía Judicial de Río Cuarto quedó a cargo de las pericias para reconstruir la mecánica de la colisión y establecer responsabilidades.

Fuente: TN