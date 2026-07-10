Epicteto, filósofo griego: “La felicidad del hombre llega cuando comprende que algunas cosas dependen de él y otras no”

A lo largo de la historia, distintos filósofos buscaron responder una de las preguntas más difíciles: cómo alcanzar una vida más tranquila y plena . Entre ellos, Epicteto dejó una enseñanza que, siglos después, sigue siendo aplicada en la vida cotidiana.

Su idea central parte de una diferencia simple, pero profunda: no todo lo que ocurre está bajo nuestro control . Para el filósofo, gran parte del sufrimiento aparece cuando las personas intentan modificar situaciones, decisiones o circunstancias que no dependen de ellas.

Epicteto fue uno de los principales representantes del estoicismo , una corriente filosófica nacida en la Antigua Grecia que proponía vivir con mayor serenidad frente a las dificultades.

Aunque sus enseñanzas tienen más de dos mil años, una de sus frases sigue resonando en la actualidad: “La felicidad del hombre llega cuando comprende que algunas cosas dependen de él y otras no” .

Para el filósofo, la libertad no consistía en tener el control absoluto de lo que sucede, sino en aprender a manejar la propia reacción frente a los acontecimientos .

Según el pensamiento estoico, existen dos grandes grupos de situaciones. Por un lado, están aquellas que dependen de cada persona: las decisiones, los pensamientos, las acciones , la forma de interpretar un problema y la actitud frente a lo que ocurre.

Por otro lado, existen factores externos que no pueden manejarse por completo : la opinión de otros, el pasado, la suerte, las decisiones ajenas o ciertos acontecimientos inesperados.

La clave, según Epicteto, está en no gastar energía intentando cambiar aquello que está fuera del alcance personal.

La filosofía estoica volvió a ganar popularidad en los últimos años porque propone una forma diferente de enfrentar el estrés y la incertidumbre .

En lugar de buscar controlar cada aspecto de la vida, plantea enfocarse en la respuesta propia. Dos personas pueden atravesar una misma situación, pero la manera en la que la interpretan y reaccionan puede cambiar por completo la experiencia .

Para Epicteto, muchas frustraciones aparecen cuando las expectativas chocan con la realidad . El problema no siempre está en lo que sucede, sino en la resistencia frente a aquello que no puede modificarse.

Esto no significa resignarse o dejar de actuar , sino aprender a distinguir dónde vale la pena poner esfuerzo y dónde aceptar que hay límites.

Fuente: TN