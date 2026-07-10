Poner una vela blanca en el dormitorio: para qué sirve y por qué lo recomienda el Feng Shui

La vela blanca es mucho más que un elemento decorativo. Desde hace siglos, se la asocia con la purificación, la paz y el equilibrio espiritual. Por eso, el Feng Shui recomienda colocarla en un lugar estratégico del dormitorio para favorecer la armonía y las buenas energías.

De acuerdo con esta técnica milenaria, la vela blanca simboliza la claridad, la serenidad y la renovación. Su presencia ayuda a generar un ambiente propicio para el descanso, reducir las tensiones y promover una energía más tranquila.

Una recomendación habitual dentro del Feng Shui es encender la vela blanca durante unos minutos antes de acostarse, como una forma de marcar el final del día y crear un ambiente de calma que favorezca el descanso. Sin embargo, por motivos de seguridad, es fundamental apagarla antes de dormir . Nunca se debe dejar una vela encendida sin supervisión, ya que puede representar un riesgo de incendios o accidentes domésticos.

De acuerdo con los principios del Feng Shui, el sitio ideal para ubicar una vela blanca es sobre la mesa de luz o una cómoda , siempre a un costado de la cama y nunca debajo de estantes o repisas .

Colocarla allí ayuda a equilibrar la energía del dormitorio, favorecer el descanso y crear un espacio más sereno, asociado al bienestar físico y emocional.

Además, la luz tenue y el color blanco de la vela aportan una sensación de calma que contribuye a convertir el dormitorio en un lugar dedicado al relax y la recuperación.

El Feng Shui recomienda no colocar velas blancas cerca de objetos inflamables ni mantenerlas encendidas durante largos períodos. Más allá de su significado simbólico, la armonía, el orden y la seguridad del ambiente son fundamentales para potenciar el efecto de este ritual.

Fuente: TN