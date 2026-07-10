Golpe comando en Mar del Plata: se disfrazaron de recolectores de residuos, atacaron un salón de eventos y vaciaron una caja fuerte

Un salón de eventos ubicado sobre la Ruta 88 en Mar del Plata fue el centro de un audaz golpe comando llevado a cabo por tres delincuentes armados que aparecieron en el lugar vestidos con uniformes de una empresa de recolección de residuos.

Se llevaron el contenido de la caja de seguridad con varios millones de pesos en su interior y escaparon en motos. Todavía no hay rastro de ellos y están prófugos.

Fuentes oficiales confirmaron que el golpe tuvo lugar este miércoles por la tarde, alrededor de las 19; previo al inicio de un evento privado en el salón Jano’s Los Naranjos ubicado en el kilómetro 3,3 de la Ruta 88, en el acceso sur de la ciudad balnearia.

En el lugar, aparecieron tres individuos armados y disfrazados con ropas de la empresa 9 de julio, recolectora de residuos. " Estaban armados y llegaron en dos motos . Tres entraron, pero creo que había un cuarto de campana", contó una de los empleadas del lugar de eventos.

Según su testimonio brindado a medios locales, los delincuentes irrumpieron en el lugar, por la puerta principal del salón que estaba abierta. Y aprovecharon que los empleados estaban en pleno preparativo para el evento, para juntarlos y encerrarlos dentro de una oficina del lugar.

" Conocían el salón porque se movieron con rapidez. Amenazaron a la encargada del local y le ordenaron que nos juntara a todos para encerrarnos en una oficina. Eramos seis en ese momento (4 mujeres y dos hombres) que estábamos en los preparativos finales, previos al evento", contó la empelada. Y agregó: " Tenían claro lo que querían porque fueron directamente donde está la caja de seguridad" .

"Fue raro porque no se llevaron más nada. No nos pidieron ni los celulares, ni las billeteras, ni cualquier cosa de valor que tuviéramos encima. Sólo obligaron a la encargada a que abra la caja de seguridad. Se deben haber llevado entre cinco y siete millones de pesos ", aseguró.

Uno de los detalles que llama la atención de los investigadores es que no se llevaron nada más. A pesar de que en la oficina donde estaba ubicada la caja fuerte había más dinero en efectivo, computadoras, y objetos de valor.

Fuentes oficiales confirmaron que los ladrones ingresaron y se fueron sin forzar nada y sin lastimar a nadie. "Se fueron entre amenazas pero no dañaron nada, ni les hicieron daño a nadie", según publicó el diario La Capital.

Tras alzarse con el dinero en efectivo que había en la caja de seguridad, escaparon en dos motos (de baja cilindrada), según confirmaron los oficiales. La hipótesis principal es que los delincuentes tenían el dato del dinero en efectivo de la caja fuerte y por eso es que se llevaron sólo eso. " No fue al voleo ", afirman.

La investigación está siendo llevada a cabo por el fiscal Fernando Berlingeri y por el personal de la comisaría 11°, con jurisdicción en la zona.

Por lo pronto, se secuestraron las filmaciones de las cámaras de seguridad del salón de eventos, y buscarán contactar otras cámaras de comercios de la zona y al Centro de Monitoreo municipal para corroborar con otras imágenes de la vía pública, si pueden dar con el recorrido que hicieron los delincuentes, que por el momento están prófugos.

Fuente: Clarín