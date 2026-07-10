Detuvieron a un abogado por una estafa piramidal millonaria: su socio y colega está prófugo

Un abogado quedó detenido tras ser acusado de organizar una estafa piramidal millonaria desde una oficina ubicada en Ituzaingó , en el oeste del Gran Buenos Aires. Junto con un colega que está prófugo, el hombre está señalado por haber engañado a un grupo de ahorristas por más de un millón de dólares .

La organización operaba desde un edificio en el Complejo Thays , en Parque Leloir, donde supuestamente estaba radicada Avalon Capital Futures Investments, una empresa que prometía ganancias en moneda extranjera a los inversores. Los dueños de la presunta firma son Ángel Elías Gómez y Juan Ignacio Lombardo .

Al primero lo detuvieron este jueves y sobre el segundo, detalla Primer Plano Online , pesa una orden de captura emitida por el Juzgado de Garantías N° 3 de Morón . Por disposición de la jueza Laura Pinto , hubo un allanamiento en su casa de un barrio privado, pero no lo encontraron.

La investigación, que lleva adelante el fiscal Lucio Rivero , comenzó por las denuncias que hicieron las víctimas de la operatoria.

Según explicaron fuentes del caso, los estafadores alentaban a que sus potenciales “clientes” entregaran dinero en efectivo, que luego redundaría en sustanciales ganancias dolarizadas a través de supuestas inversiones en la Bolsa de Comercio y en criptomonedas. Para darle mayor seriedad al proyecto, los socios decían ser miembros de la Cámara de Comercio Argentina .

De acuerdo con la información que brindaron desde la Fiscalía Descentralizada 2 de Ituzaingó al sitio de noticias locales La Ciudad , “lo que hacían los estafadores los primeros dos o tres meses era pagar ese supuesto interés como para mantenerlos enganchados y lograr que hicieran otra inversión mayor",

"A partir de ahí, dejaban de pagar, los pateaban diciendo que la Bolsa no rindió bien, y después ya dejaban de atender a la gente, se borraban del mapa básicamente ", agregaron.

Hasta el momento, se informó sobre cinco hechos de "estafa reiterada en concurso real" . Sin embargo, sospechan que las personas afectadas sean más debido a que en los operativos se secuestraron varias carpetas con contratos .

Los registros encontrados muestran inversiones que van desde los 50.000 hasta los 350.000 dólares . La documentación da cuenta de que los acuerdos están relacionados con los sectores cripto y del mercado de soja.

Los allanamientos que derivaron en la detención de uno de los estafadores ocurrieron en el Buenos Aires Golf Club de Bella Vista , en las oficinas del Complejo Thays y en un domicilio de la calle Rodríguez Flores de Villa Ariza. Fue ahí donde dieron con Gómez.

Entre el material secuestrado encontraron, además, carpetas con la inscripción "Avalon Capital" y tarjetas que identificaban a Lombardo como "Founder & CEO" . También se llevaron tres vehículos de alta gama, entre los que se incluyeron un Mercedes Benz SLK 350, un Mini Countryman Cooper S y una camioneta Dodge RAM 1500.

En tanto, Rivero solicitó informes al Banco Central , la Agencia de Recaudación ( ARCA) y la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre la composición de la cuestionada firma y dictó la "inhibición preventiva de los bienes de ambos acusados".

Fuente: Clarín