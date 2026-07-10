Se hacía pasar por psicólogo y ofrecía trabajo en la Justicia: lo imputaron por estafas reiteradas

Un caso de estafas reiteradas estalló en Salta. El imputado fue denunciado por al menos cuatro mujeres quienes señalaron que el hombre se hacía pasar por psicólogo del poder judicial salteño y prometía que gracias "a sus influencias" les podía conseguir trabajo en el ámbito de la justicia.

Según informan medios locales, el presunto estafador quedó imputado por múltiples casos denunciados ante la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) entre mayo y junio de este año.

¿Como realizaba la estafa? Se contactaba con sus víctimas por redes sociales, presentándose como un licenciado en Psicología, y que buscaba llenar una presunta vacante de secretaria dentro de la Ciudad Judicial de Salta, espacio donde se concentran los tribunales, juzgados y oficinas del Poder Judicial y del Ministerio Público.

Luego de captar la atención de los interesados en el puesto, el acusado ofrecía gestionar el ingreso. Y para ello les pedía dinero a manera de adelanto para tramitar los certificados de antecedentes. Unos $ 40.000 de anticipo.

Para dar veracidad al ardid, durante la charla les pedía su currículum, estudios médicos y otros documentos propios de un proceso normal. Pero el elaborado engaño también incluía la citación de las víctimas para entrevistas presenciales o exámenes médicos.

Pero, la estafa se desmoronó cuando se lo empezó a investigar, a raíz de las denuncias de cuatro víctimas - todas mujeres -. Allí, los investigadores comprobaron que no existía ninguna vacante dentro de los distintos organismos que forman parte de la Ciudad Judicial salteña.

Entre los elementos reunidos durante la investigación se encuentra la documentación aportada por las denunciantes y también conversaciones mantenidas a través de WhatsApp entre el estafador y las víctimas.

El caso quedó en manos de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, quien imputó al acusado por los cuatro hechos denunciados, todos bajo la carátula de estafas reiteradas en concurso real.

Ya en manos de la Justicia, el sospechoso se negó a responder las preguntas de la Fiscalía.

Sin embargo, medios salteños puntualizan que la detención del único imputado, es la punta del iceberg de la causa. Y enfatizan que la escala del fraude supera el caso puntual que llegó a la Justicia.

Desde el Poder Judicial advirtieron a través de los medios que los estafadores suelen utilizan los correos electrónicos para realizar la actividad fraudulenta, con asuntos como “intimación digital”, o “notificación extrajudicial”, o “aviso de despacho emitido, responda a la brevedad”. Y hacen referencias a un supuesto “tribunal regional de trabajo”, de acuerdo con la información publicada por el sitio pue!.

Fuente: Clarín