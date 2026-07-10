Tenía una perimetral, prendió fuego la casa de su ex y terminó matando a una amiga de la hija que se había quedado a dormir

Un hombre prendió fuego la casa de su ex pareja y terminó matando a una amiga de la hija de la mujer que se había quedado a dormir en la casa.

El ataque, por el que hay un detenido, ocurrió esta madrugada en San Roque, Corrientes, cuando las víctimas del ataque dormían. Madre e hija lograron escapar de las llamas, pero la amiga de la joven que estaba de visita fue encontrada totalmente calcinada por los Bomberos apenas apagaron el fuego.

La velocidad con la que se propagó el fuego hace suponer a los investigadores que el principal sospechoso, identificado como Omar Rivero , utilizó algún tipo de combustible y generó varios focos en simultáneo con el fin de asegurarse el resultado.

El hecho cerca de las 4.30 en la casa ubicada sobre la calle Valentín Virasoro al 800, en el barrio Arroyito, cerca de la Terminal de Ómnibus de la ciudad.

En ese lugar descansaban Miriam Sánchez y su hija Lurdes, junto a Aimará Carolina Falcón (19) , quien había llegado el martes. Las amigas habían mirado el partido que disputaron Argentina y Egipto y luego se sumaron a los festejos por el pase a cuartos de final del seleccionado albiceleste.

De acuerdo con el relato de la mujer, fue Falcón quien escuchó ruidos sobre el techo y advirtió el inicio del incendio. El fuego avanzó rápidamente sobre el inmueble y sólo alcanzaron a salir la dueña de casa y su hija por la puerta principal.

Cuando la Policía y los Bomberos Voluntarios lograron extinguir las llamas y comenzaron con la remoción de los escombros, se toparon con los restos de Aimará bajo un ropero. Los investigadores creen que el mueble cayó sobre ella cuando intentaba escapar de la muerte.

La dueña de casa rápidamente colocó como principal sospechoso del incendio a su ex pareja, un hombre de 50 años que tenía una restricción perimetral dictada por la Justicia.

El hombre había protagonizado varios hechos de violencia al enterarse que su ex pareja no quería retomar el vínculo. Esos ataques fueron denunciados por la mujer en la Comisaría de San Roque.

Según su testimonio, hace dos semanas Rivero atacó la vivienda con una bomba molotov que impactó en la puerta de acceso y no alcanzó a generar un incendio.

Tras este último episodio, la Justicia le notificó a Rivero que no podía acercarse a menos de 200 metros de la casa de Sánchez.

Amparado por la oscuridad y el frío, Rivero retornó en la madrugada del miércoles para consumar lo que había planificado semanas antes: quemar la casa con su ex pareja adentro.

Sánchez relató que apenas salió de la vivienda en llamas comenzó a llamar a la amiga de su hija, pero ya no hubo respuesta. Su esperanza estaba depositada en que haya escapado por una puerta trasera, pero nadie la vio salir del lugar tomado por el fuego.

La mujer dijo que Rivero, su ex pareja, era “muy celoso” y que ella le dijo que “ya no quería saber más nada con él”. Sobre la víctima, contó que “era amiga de mi hija...yo quise entrar a sacarla, pero no pude”, relató totalmente quebrada.

Sostuvo que Aimará era la novia de uno de sus hijos. “Yo la quería como una hija más”, sostuvo en una entrevista radial.

En base a los antecedentes de violencia de género de Rivero, el fiscal Guillermo Barry ordenó su detención y dispuso que se realice una autopsia para establecer con precisión la causa del deceso de Falcón.

Fuente: Clarín