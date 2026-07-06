Tragedia en Chaco: un camionero murió tras chocar contra un puente peatonal

Un camionero murió este lunes a la madrugada luego de haber chocado contra un puente peatonal sobre la ruta nacional 16, a la altura del kilómetro 23, en las inmediaciones de Puerto Tirol, Chaco . El impacto fue tan violento que provocó el derrumbe total de la estructura.

El siniestro ocurrió aproximadamente a un kilómetro del acceso a la localidad. La Dirección de Policía Caminera fue la primera en llegar al lugar y solicitó de inmediato la presencia de una ambulancia, alertada por la magnitud del choque.

Según las primeras informaciones, el camión circulaba en sentido ascendente cuando, por motivos que aún se investigan, impactó violentamente contra el puente.

La fuerza del choque fue tal que la estructura colapsó y terminó desplomada sobre la ruta, mientras el vehículo quedó volcado sobre la banquina.

Al llegar al lugar, efectivos de la Dirección General de Seguridad Metropolitana vieron que el conductor había sufrido lesiones graves. Poco después, personal médico confirmó oficialmente el fallecimiento en el lugar.

Las autoridades todavía no lograron identificar la marca ni el modelo del camión involucrado. Mientras tanto, trabajan para reconstruir la mecánica del accidente y determinar qué originó la pérdida de control del vehículo.

El jefe de la Policía de Chaco, Fernando Romero, aseguró que la cabina del camión quedó totalmente destruida y no descartó que el conductor se haya dormido o que se tratara de un desperfecto mecánico . Sin embargo, en diálogo con Radio Nordeste , remarcó que es una de varias hipótesis que se manejan.

Tras el siniestro fatal, intervino la comisaría con jurisdicción y se dio participación a las autoridades judiciales. En paralelo, se realizaron tareas de peritaje y remoción del camión, además de evaluar los daños ocasionados por el derrumbe del puente y su impacto en la circulación de la zona.

Fuente: TN