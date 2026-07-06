Ni mango ni maracuyá: la “fruta dorada” que tiene sabor a dulce de leche y el color de una yema de huevo

En el mundo de las frutas , existe una que se destaca por su amarillo intenso y su pulpa cremosa . Se trata de una fruta tropical que es poco conocida en algunas zonas de América pero que llama la atención por su sabor parecido al dulce de leche o el flan de vainilla: el canistel .

Esta fruta, además de ser dulce, aporta vitaminas , minerales y antioxidantes que benefician al organismo. Es originaria de México y América Central , aunque también se cultiva en países como Brasil y Colombia .

El canistel, conocido también como zapote amarillo , se destaca por su cáscara lisa de color amarillo dorado -similar a la yema de un huevo- cuando alcanza su punto de maduración.

Su pulpa tiene una textura cremosa y seca , por eso se la compara con una batata cocida o una calabaza. Sin embargo, lo más llamativo es su sabor, con notas parecidas al dulce de leche, la vainilla o el flan .

Esta fruta se destaca por su composición natural y puede formar parte de una alimentación equilibrada. Sus principales aportes al organismo son:

A diferencia de otras frutas, el canistel tiene una vida útil corta una vez que se cosecha . Además, su pulpa madura con rapidez, lo que complica su transporte a largas distancias.

A diferencia de otras frutas tropicales que soportan semanas de almacenamiento y viajes en barco, el canistel se ablanda fácilmente durante el traslado .

Esto aumenta el riesgo de que llegue golpeado o en mal estado a los comercios, por lo que su exportación resulta poco rentable. Además, necesita crecer en climas cálidos y libres de heladas durante gran parte del año.

Fuente: TN