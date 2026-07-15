Tiene 91 años y recorre el Sendero de los Apalaches, de 3524 kilómetros, por segunda vez

El primer día de verano, justo después del amanecer, Dale Sanders , de 91 años, se preparó para comenzar la empinada y rocosa caminata hasta Franconia Ridge, en las Montañas Blancas de New Hampshire.

El lema de Sanders podría resonar en cualquiera que esté en su décima década de vida: “Hoy es un día para ‘no caerse’” , dijo, colgándose una pequeña mochila sobre su cuerpo compacto y delgado.

El Sendero de los Apalaches , de aproximadamente 3524 kilómetros, se extiende desde Georgia hasta Maine. Sanders lo había estado recorriendo desde septiembre, con el objetivo de recuperar su récord como la persona de mayor edad en completarlo en su totalidad. (Su meta es recorrerlo de principio a fin en un período de 12 meses).

Había completado aproximadamente el 70% del recorrido, pero aún le quedaban algunos de los kilómetros más difíciles. Lo acompañé durante dos días especialmente exigentes.

Las Montañas Blancas son conocidas por su clima extremo, y Sanders dijo que un guardabosques preocupado le había impedido el paso durante una fuerte tormenta la semana anterior: “Me dijo: ‘Sabes, vas a morir si sigues adelante’”.

El tiempo se había calmado un poco, pero poco después de que emergiera por encima de la línea de árboles y comenzara a atravesar la cresta, fuertes ráfagas de viento trajeron una densa niebla y una lluvia intensa y lateral.

La ruta a menudo exige a los excursionistas trepar. Al llegar al pie de una losa de roca, se dio cuenta de que no recordaba ese obstáculo de la última vez que había recorrido el sendero. Aquello fue en 2017, cuando, a los 82 años, estableció el récord por primera vez . Tras escalar con cuidado la cornisa, calculó que la caminata había sido el doble de difícil esta vez.

Los excursionistas de larga distancia suelen usar apodos; a Sanders se le conoce mejor como “Barba Gris” . Esa mañana, había salido con un excursionista experimentado de 28 años de Georgia, Garrison Gandy, o “Doublewide”, que se alojaba en el mismo albergue.

A pesar de las condiciones, la pareja avanzó a buen ritmo hacia su objetivo del día: un refugio aislado situado a 12 kilómetros del inicio del sendero, donde les esperaba una comida caliente y una litera.

A la mañana siguiente, la primera hora de caminata fue agotadora: un empinado sendero hasta la cima del Monte Lafayette. Sanders lamentó que, a pesar del duro entrenamiento, su condición física había llegado a un límite que no había alcanzado en décadas anteriores. “Quería estar bastante cerca de donde estaba en 2017, y nunca lo he logrado”, dijo.

Mientras recuperaba el aliento en la cima, las nubes se habían disipado, revelando una vista deslumbrante de la zona salvaje de Pemigewasset.

Fue el atractivo de establecer un récord lo que inicialmente lo atrajo a este sendero.

Sanders, que vive con su esposa cerca de Memphis, Tennessee, se jubiló en 2002 tras una larga trayectoria profesional trabajando en parques y recreación para la Marina. Celebró su cumpleaños 80 convirtiéndose en la persona de mayor edad en recorrer en kayak la totalidad del río Misisipi, y poco después comenzó a buscar otros récords de edad.

Descubrió que podía establecer un récord completando el Sendero de los Apalaches. Aunque nunca había pasado mucho tiempo haciendo senderismo, su espíritu competitivo se despertó.

Él atribuye esta faceta de su personalidad al hostigamiento que sufrió durante su infancia en una granja de tabaco de Kentucky, y a la vía de escape que encontró a través del deporte.

“No se me daban bien los estudios”, reconoció. La actividad física, en cambio, “me aportaba algo real”.

Su primer récord de edad en el Sendero de los Apalaches fue batido en 2021 por un excursionista llamado MJ Eberhart , cuyo apodo en el sendero era “Nimblewill Nomad”. Sanders entabló amistad con Eberhart ese año y lo animó a establecer una nueva marca.

“Estuvo a punto de abandonar varias veces”, afirmó Sanders. “De hecho, subí a caminar con él los últimos días para que no se rindiera. Somos muy buenos amigos”.

Aun así, él quería recuperar el récord. Para este intento, planeaba caminar 19 kilómetros al día, con un día de descanso a la semana.

La mayoría de los excursionistas que recorren el sendero de sur a norte lo hacen desde Georgia hasta Maine. Pero mientras Sanders recorra cada tramo, puede hacerlo en el orden y la dirección que prefiera.

Para aprovechar al máximo el buen tiempo del año para practicar senderismo, comenzó su caminata dirigiéndose hacia el sur desde Harpers Ferry, Virginia Occidental, y luego regresó a ese punto para completar la mitad norte.

Si bien la mayoría de los excursionistas de larga distancia duermen en tiendas de campaña o refugios improvisados, Sanders prefiere su autocaravana , un refugio sencillo llamado “Campamento Base sobre Ruedas”, que se encuentra en la caja de una camioneta. La conduce un grupo rotativo de voluntarios, quienes también le preparan la cena y le ayudan a planificar la ruta del día siguiente . Durante los primeros 800 kilómetros, uno de los conductores fue Eberhart, ahora de 87 años, quien está intentando batir su propio récord.

Dos amigos suyos, Craig y Katie Heaton, un matrimonio de unos 65 años, también forman parte del equipo de Sanders, descendientes suyos de la región del río Mississippi.

“Él no te dirá cómo vivir tu vida”, dijo la Sra. Heaton, “pero lo demuestra con el ejemplo, y creo que eso es lo que más me conmueve”.

El afán de Sanders por seguir superando sus límites en su vejez le ha valido numerosos seguidores a lo largo de su trayectoria.

Emma Bartlett, también conocida como Comfy, llevaba haciendo senderismo desde marzo cuando se detuvo para tomarse una foto al pasar junto Sanders en la subida a Franconia Ridge. “Todo el mundo habla de ti desde Georgia”, le dijo.

“Si a los 91 años todavía puedo caminar, saltaré de alegría”, añadió Bartlett, de 23 años.

Sanders se siente cómodo haciendo senderismo solo, pero siempre prefiere ir acompañado. Al despedirnos, encontró un compañero de excursión improvisado para acompañarlo en el siguiente tramo.

Nicholas Loukides, de 29 años, quien ha practicado senderismo en las Montañas Blancas desde que era niño, dijo que la oportunidad de recorrer algunos kilómetros con Grey Beard fue uno de los momentos más destacados de su viaje. “Cada vez que escalo una montaña pienso: ‘¿En serio hiciste esto?’”, dijo.

Aún quedan obstáculos formidables, como el tramo más remoto del sendero, el 100 Mile Wilderness de Maine, donde habrá muy pocas oportunidades de obtener suministros o ayuda del equipo durante días. Además, Sanders todavía tiene que completar una sección de las Montañas Humeantes en Carolina del Norte.

Pero si continúa a su ritmo actual, volverá a batir el récord de edad antes de que se cumpla el plazo de 365 días.

Dijo que planea terminar, incluso si se le acaba el tiempo para que cuente oficialmente. De cualquier manera, sostuvo que pronto tendrá que buscar un nuevo récord: “No voy a parar a menos que físicamente ya no pueda hacerlo”.

Fuente: La Nación